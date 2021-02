Az amerikai gyógyszerhatóság, az FDA szakértői panele pénteken este jóváhagyásra javasolta a Johnson and Johnson belga leányvállalata, a magyar vonatkozásokkal is bíró Janssen Pharmaceuticals által kifejlesztett, Covid–19 elleni védőoltás engedélyezési kérelmét. Végleges pozitív elbírálás esetén ez lesz az Egyesült Államokban engedélyezett harmadik védőoltás a betegség ellen a Pfizer–BioNtech és a Moderna vakcinái mellett. Ez utóbbi kettő már Magyarországon is elérhető, a Janssen oltása azonban több szempontól is jelentősen különbözik az eddigiektől.

Janssen – magyar vonatkozású kezdetek A vállalat története egészen 1933-ig nyúlik vissza, amikoris Constant Janssen megszerezte a Richter magyar gyógyszergyár termékeinek Belgiumra, Hollandiára és Belga Kongóra vonatkozó értékesítési jogát. A céget 1961-ben vásárolta meg az amerikai Johnson and Johnson, a jelenlegi tulajdonos. A vállalat a története során mintegy 80 gyógyszer, illetve hatóanyag kifejlesztését valósította meg, ezek közül 16 bekerült a WHO Essential Medicines, vagyis kiemelten fontos gyógyszereinek listájába is.

Elegendő ugyanis belőle egy dózist beadni, így egyrészt jelentősen lerövidül a védettség kialakulásához szükséges idő, másrészt logisztikailag is nagy könnyebbség, hogy nem kell a többi vakcinához hasonlóan a második adag beadását megszervezni. Ez könnyen belátható előny, mivel sok millió ember mozgatásáról van szó.

Ennél is fontosabb lehet azonban a másik, a többi vakcinához képest új tulajdonság: az FDA és a gyártó által szerdán közzétett adatok alapján a vakcina ugyanis 74 százalékban megelőzte a tünetmentes esetek kialakulását is, ami arra utalhat, hogy a védőoltás nemcsak a betegség, de a terjedés megelőzésére is alkalmas lehet. A New York Times elemzése szerint ez pedig alapvető változásokat hozhat a mindennapi megszokott élethez való visszatérésben, mivel a fertőzés terjedését elsősorban a tünetmentes egyének okozzák. Az Egyesült Államokban jelenleg a Pfizer- és a Moderna-vakcinával már beoltott egyének számára sem ajánlott a maszkviselés abbahagyása vagy a távolságtartás megszüntetése, vagyis gyakorlatilag a normál élethez való visszatérés. Itt is áttörés lehet tehát a Johnson and Johnson védőoltása. A vakcinát 3 földrész 8 országában, összesen 45 ezer páciensen vizsgálták, így hatásairól és esetleges mellékhatásairól is hatalmas mennyiségű információ áll rendelkezésre.

A vizsgálat alatt egyetlen beoltott beteg sem hunyt el Covid–19 következtében, tehát a halálos lefolyású betegség ellen teljes védelmet nyújtott.

Ezenfelül a vakcina az Egyesült Államokban beoltott betegek körében 86 százalékos védelmet nyújtott súlyos lefolyású Covid–19 ellen, és ez ellen-Dél Afrikában is 82 százalékban védettséget nyújtott, ami szintén fontos az ott terjedő mutáns vírusvariáns miatt. A dél-afrikai és már nálunk is megjelent mutáns ellen az AstraZeneca-vakcina bizonyos adatok szerint kevésbé véd. Az Egyesült Államokban már 44 millió embert oltottak be a Pfizer és a Moderna vakcináival, de a második dózist még „csak” 20 millióan kapták meg. A Janssen-vakcina esetében természetesen második dózisra nem lesz szükség. Az új védőoltást 18 év felettiek számára engedélyezi feltehetően az amerikai hatóság, így gyerekek védelmére továbbra sincs lehetőség.

A szerző allergológus és klinikai immunológus-szakorvos.

(Borítókép: Egy önkéntes koronavírus elleni oltást kap 2020. december 17-én. Fotó: Angel Garcia / Bloomberg / Getty Images)