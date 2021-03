A Volvo is csak teljesen elektromos autókat fog gyártani

Fontos bejelentést tett a Volvo kedden: teljesen átáll az elektromos autók gyártására és értékesítésére 2030-ig, hogy ezzel is tegyen a globális felmelegedés ellen. Emellett közölték azt is, hogy az elektromos autókat kizárólag online értékesítik a jövőben – írja a The Guardian. A svéd autógyártó korábban már jelezte, hogy modelljeik fele 2025-re elektromos lesz, míg a Jaguarnál azt jelentették be, hogy 2025-re állnak át a teljesen elektromos járművekre.

A sikerhez szükség van a nyereség növelésére, ezért ahelyett, hogy szűkülő üzletbe fektetnénk, a jövőbe tekintünk, ami az elektromos autókat és az online értékesítést jelenti. Az a célunk, hogy vezető szerepet töltsünk be a prémium elektromos autók gyorsan növekvő piacán

– mondta Hakan Samuelsson, a Volvo vezérigazgatója.

A Volvo 2020-ban dobta piacra az első teljesen elektromos autóját, az XC40 Recharge-ot, kedden pedig bemutatja az új, 40-es szériáját. Az autógyártó az előző évben könnyedén elérte az Európai Unió által előírt kibocsátási célokat.

A belső égésű motorral rendelkező autók számára nincs hosszú távú jövő, ezért is célunk, hogy teljesen elektromos autógyártóvá váljunk 2030-ig. Ezáltal nemcsak az ügyfeleink elvárásainak felelünk meg, hanem a klímaváltozás elleni küzdelem részesei is lehetünk

– mondta Henrik Green, a Volvo műszaki igazgatója.

A cég eddigi legnagyobb nyereségét könyvelhette el 2020 második felében, ugyanis a kínai piac jelentősen fellendült, miután a koronavírus-járvány kezdetén visszaesett az eladás.