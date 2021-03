Ritka, súlyos immunválaszt váltott ki az AstraZeneca vakcinája Norvégiában

Norvégia múlt csütörtökön állította le az AstraZeneca-vakcina alkalmazását, miután három, 50 év alatti egészségügyi dolgozót is kórházba szállítottak vérrögképződés, alacsony trombocitaszám miatt. Egyikük azóta elhunyt. Mindhárman nemrég kapták meg a brit-svéd vakcinát.

Egyik olvasónk felhívta a figyelmünket a norvég vg.no cikkére, melyben az oslói Nemzeti Kórház vezető orvosa nyilatkozik. Pål Andre Holme azt mondja, bizonyítékuk van rá, hogy a vakcina kiváltotta ritka immunválasz okozta a súlyos állapotot mind a három páciensnél.

Kollégáival napok óta vizsgálták a páciensek értékeit, és abból a feltevésből indultak ki, hogy a vakcina beadását követően kialakult egy nem várt, rendkívül komoly immunválasz. Az Észak-Norvég Egyetem kutatóival közös vizsgálatban azt találták, hogy

a szervezetük a vakcina beadását követően vérlemezkék elleni speciális antitesteket kezdett el termelni, s ez vezetett az alacsony trombocitaszámhoz, és az egyre súlyosabb állapothoz.

Holme hozzátette, ezt a fajta ritka immunválaszt más terápia során is megfigyelték már, de akkor gyógyszer váltotta ki.

A páciensek kórelőzménye alapján az orvos állítja: ezt a fajta immunreakciót csak a vakcina válthatta ki. A kórházba szállítást követően mindhármuknál ugyanazokat a tüneteket figyelték meg:

akut fájdalmat jeleztek;

szokatlan helyeken, az agyukban és a gyomrukban keletkeztek vérrögök;

vérzést tapasztaltak náluk, és alacsony trombocita szintet.

Norvégiában eddig mintegy 120 ezer embert oltottak be az AstraZeneca vakcinájával, és néhány esetben tapasztaltak csak vérrögképződést és alacsony trombocita számot.

A norvég gyógyszerhatóság egyelőre nem kommentálta a vizsgálati eredményt.

Miután számos európai országban leállították az oltást az AstraZeneca-vakcinákkal, a WHO és az európai gyógyszerhatóság (EMA) is vizsgálódni kezdett. A WHO szerdán tette közzé álláspontját, mely szerint folytatni lehet az oltási kampányt az AZ oltóanyagával. Az EMA csütörtökön ülésezik az ügyben.

Belgiumban, Magyarországon és egy sor más európai országban zavartalanul zajlik az AstraZeneca-vakcinák beadása.

