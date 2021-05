Olyannyira sokan és sokat ígértek már fejlesztésekről beszélve a Záhony térségében élőknek, hogy amikor valami mégis beindult, babonából inkább mellőztük az alapkőletételt – mondta Tálosi János, az East-West Intermodális Logisztikai Zrt. vezérigazgatója, miután elkészült az egykori, uniós forrásból létrehozott ipari park területére tervezett ultramodern, az eszközök működtetéséhez saját 5G hálózatot, a konténerek nyomon követésére pedig a legújabb csúcstehnológiát használó vasúti intermodális átrakodó állomást a meglévő közforgalmú vasúti pályával összekötő vágány a cég beruházásában. Ezt jelképesen át is adtak a MÁV tulajdonába Nyiszter Tamás Antal beruházási vezérigazgató-helyettesnek.

Elkészült a normál nyomtávú pályaszakasz és a hozzá tartozó vasúti felsővezetéki és térvilágítási rendszer, a későbbiekben pedig a biztosítóberendezések bekötése, a széles nyomtávú vágánycsatlakozás és a kapcsolódó távközlési munkák kiépítése, valamint a meglévő fényeslitkei rendezővágány-hálózat fejlesztése kezdődik el – mondta Nyiszter Tamás Antal. Hosszabb távon egyébként tényleg visszabérli majd a cég a most a gyorsaság érdekében mintegy hárommilliárd forint magántőkéből elvégzett fejlesztéssel épült műtárgyakat – többek között tíz kilométernyi vasúti pályát, amelyeket ingyenes vagyonátruházással az állami vasúttársaságnak adnak majd.

Seszták Miklós kormánybiztos, a térség országgyűlési képviselője szerint

a fejlesztés a térség kitörési pontja lehet,

megvalósulásával Magyarország ismét jelentős szereplője lehet a vasúti áruszállításnak. Úgy fogalmazott, hogy a beruházó a beruházást egy nagyobb projekt részének tekinti, a 140 hektáros fényeslitkei ipari területre pedig várják a betelepülni szándékozó vállalkozásokat.

A túlnyomórészt orosz származású, Magyarországon élő üzletember, Ruszlan Rahimkulov mintegy harmincmilliárd forint értékben megvalósuló magánberuházásában készülő terminál építése 2021 januárjában indult, miután megvásárolták a Regionális Fejlesztési Holding által fejlesztett, több mint 140 hektáros területet. Május végére pedig elkészült a terminál területén az öt-öt, széles és normál nyomtávú vágány talajstabilizált alapozása, a víz elvezetése és a vasúti kapcsolat is, amelyet egyelőre az építkezéshez használt anyagok szállításához használnak majd. Az építkezés egyelőre 85 hektáron, heti hat napon zajlik, és a tervek szerint októberben már a darukat állítják fel.

Konzervatív beruházók vagyunk, ezért tíz-tizenkét éves megtérüléssel számolunk, amelyben a konténerforgalom organikus növekedése mellett a kiszolgálótevékenységek, mint a konténerek tárolása, tisztítása és raktározása játssza majd a meghatározó szerepet

– mondta az Indexnek Tálosi János.

Úgy készülnek, hogy 2022 első negyedévének végén már a próbaüzemmel is végeznek, és a hivatalos átadást követő napon akár már fogadhatja is a tehervonatokat a hosszabb távon akár évi mintegy egymillió darab, húsz láb hosszú konténer (TEU) fogadására képes terminál. A hazai vasúti pálya kapacitáskorlátai miatt azonban az első időszakban napi 24 vonatot tud fogadni a terminál, amelyen egyébként összesen 15 ezer konténert tudnak majd tárolni, igaz, a raktárkapacitás a terület adottságai miatt később bővíthető.

A jövedelmezőséget segíti, hogy úgy tervezik, hogy ATEX- és ADR-minősítésű darui speciális kezelést igénylő veszélyes anyagokat – például nukleáris hulladékot – szállító, de gázkonténerek és vegyszerek rakodására is alkalmasak lesznek amellett, hogy hagyományos közúti félpótkocsik vasútra rakodása is megoldható lesz. Hasonló minősítése hazánkban csak a MOL-nak és a BorsodChemnek van, hasonló terminálja pedig legközelebb a BASF-nek, Németországban.

Az önköltség már nefyvenezer hagyományos konténeres forgalomnál megvan a vezérigazgató szerint, márpedig a jövedelmezőséget a vámraktárként működő területre tervezett raktárkapacitás értékesítéséből származó bevétel is jócskán segítheti. Ugyancsak a megtérülést támogatják a zöld megoldások: a tervek szerint az iroda és a kiszolgálólétesítmények klimatizálását hőszivattyúkkal oldják meg, a létesítmény energiaellátását pedig nagy teljesítményű napelemparkkal.

Az átadón elhangzott az is: elsősorban attól várnak fellendülést a keleti vasúti forgalomban, hogy

az autógyártók mellett az orosz vasúttársaság is intenzíven lobbizik Kínában azért, hogy engedélyezze az ott készült elektromos autók, illetve az ezekben használatos akkumulátorok vasúti szállítását.

Az EWG tulajdonosa stratégiai megállapodást kötött a kazah Eurotranzit vállalattal, és tárgyal egy ottani terminálban való tulajdonszerzési lehetőségről is, amely biztosítana egy folyosót a közvetlen kínai áruforgalomhoz.

A valós forgalom beindulásához azért a pálya orosz, ukrán, de magyar részén is felújításokra lenne szükség. Nyiszter Tamás Antal az Index ezzel kapcsolatos érdeklődésére elmondta, hogy már jelezték a fejlesztési igényüket a kormány felé, hogy ezt is vegyék figyelembe a következő uniós programok tervezésekor. Döntés egyelőre még nem született az ügyben, igaz, a következő fejlesztési ciklusra szóló elfogadott operatív program sincs.

A fényeslitkei terminálon előreláthatólag százötvenen dolgoznak majd. A szükséges munkaerő megtalálása miatt a vezérigazgató nem aggódik, már hirdetés nélkül is van harminc diplomás környékbeli jelentkező. Tervezik egy felsőfokú tanulmányokat támogató ösztöndíjprogram indítását is a környékbeli fiatalok számára, miközben szorosan együttműködnek a térség szakképző intézményeivel. A képzett munkaerő helyben tartása érdekében a cég fontolgatja bérlakások építését is Fényeslitkén.

(Borítókép: Seszták Miklós, a térség fideszes országgyűlési képviselője, Nyiszter Tamás Antal, a MÁV Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese és Tálosi János, a beruházó East-West Intermodális Logisztikai Zrt. vezérigazgatója a harmincmilliárd forintos magánberuházásból épülő East-West Gate (EWG) intermodális logisztikai terminál új vasúti kapcsolatának átadásán. Fotó: Balázs Attila / MTI)