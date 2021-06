Óriási esésben a kriptopiac

Kedden is folytatódott a kriptodevizák elmúlt időszakban látott mélyrepülése. A Portfólió cikkében kiemeli, hogy a bitcoin árfolyama kedden harmincezer dollár alatt is járt, ami nemcsak lélektanilag, de technikai szempontból is fontos szint. Mint írják,

az általános kriptopiaci hangulatromlás egyértelműen a kínai szigorításokra vezethető vissza.

Mi is az a bitcoin? A bitcoin egy nyílt forráskódú digitális fizetőeszköz, amelyből szigorúan meghatározott mennyiség bányászható. A maximális készlete 21 millió, cikkünk megjelenéséig valamivel több mint 2,26 millió kibányászható bitcoin maradt. A bitcoin nem áll egyetlen jegybank ellenőrzése alatt sem, a decentralizált szoftverrendszer nem manipulálható, a felhasználók között gyakorlatilag díjtalan, azonnali pénzmozgást garantál. Átlagosan egy bitcoint tízpercenként találnak meg a bányászok, ez alapján a plafont jelentő 21 millió bitcoin utolsó darabjait 2140-ben találnák meg. Ám a bányászkapacitás jelenlegi növekedési tendenciáját alapul véve az elemzők 2040–2050 közöttre teszik azt a dátumot, amikorra az összes bitcoin 99,9 százaléka ki lesz bányászva.

Ugyanis Pekingben a pénzügyi szolgáltatókra vonatkozó tiltások mellett a bányászat betiltását célzó újabb lépéseket jelentettek be.

A portál cikke szerint Kína kiterjesztette a komoly kriptovaluta-bányászat elleni fellépését azzal, hogy betiltotta a bányákat egy kulcsfontosságú délnyugati tartományban – a hírek szerint Szecsuán tartomány hatóságai a múlt héten 26 bánya bezárását rendelték el. Ez azért is nagyon fájó az árfolyamokra nézve, mert a kínai bányák a kriptovaluták globális kereskedelmének közel nyolcvan százalékát teszik lehetővé a 2017 óta érvényben lévő belföldi kereskedési tilalom ellenére is.

A hírekre pedig tovább esett a két legjelentősebb kriptodeviza, a bitcoin és az ethereum – ez a kettő adja a teljes piac majdnem kétharmadát (46,7 százalék, illetve 17,2 százalék):

a bitcoin kedd 19 óra előtt nem sokkal 32 ezer dollár környékén mozgott, ami több mint húszszázalékos gyengülést jelent egyetlen hét alatt;

Ez azt jelenti, hogy a bitcoin árfolyama közel hathavi mélypontra zuhant, míg az ether esetében március végén voltak hasonlóan alacsony árfolyamszintek.

A két nagy kriptodeviza magával húzta a kisebbeket is: például Elon Musk kedvence, a dogecoin alig több mint 19 centet ért 19 óra előtt nem sokkal, ami közel negyvenszázalékos esést jelent egy hét leforgása alatt a paródiapénz esetében. Szintén nagyot zuhant a ripple is, amely 57 centet ért ugyanekkor, értéke több mint harmadával esett hét nap alatt – a tíz legjelentősebb kriptodeviza közül a legnagyobbat, több mint 13 százalékot.

Értelemszerűen a teljes kriptopiacot nézve is hasonló a helyzet: múlt szerdán még 1750 milliárd dollár felett is járt a teljes piaci kapitalizáció, ez ma (azaz kedden) benézett 1200 milliárd dollár alá – cikkünk megjelenésekor pedig valamivel 1300 milliárd dollár alatt mozgott a market cap. Azaz egyetlen hét alatt óriási összeggel, közel 500 milliárd dollárral csökkent a kriptopénzek értéke – egyébként idén már nem először.