Itt a NAV nagy nyári ellenőrzési menetrendje

Nem csoda, hogy a nyári szezonnal a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) revizorai is jellemzően a népszerű nyári helyszíneken vizsgálódnak. Így idén nyáron is számíthatnak ellenőrzésre a fürdők, a strandok, a fagyizók, akárcsak a zöldséget és gyümölcsöt árusítók.

Az adóhivatal tájékoztatása alapján ellenőreik a nyári hónapokban kíváncsiak lesznek arra, hogy a kereskedők betartják-e a számla- és a nyugtaadás szabályait, rendeltetésszerűen használják-e az online pénztárgépeket, valamint a készpénzkészletet, és az alkalmazottak bejelentését is számonkérhetik. Nem is beszélve az áruk eredetének ellenőrzéséről. Nézzük is a részleteket!

Észak-Budapest

A NAV Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. június 17. és július 1. között a III. kerületi Heltai Jenő téri piacon és környékén, ismertebb nevén a Békásmegyeri Piacon a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, továbbá a fővárosi építkezéseken a foglalkoztatás szabályszerűségét ellenőrzik.

Dél-Budapest

A NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóság munkatársai június 21. és 30. között a fővárosi vendéglátóhelyeket ellenőrzik.

Az adóellenőrök a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét vizsgálják.

Ugyanitt 2021 júniusától folyamatosan ellenőrzik a régió székhelyszolgáltatóinak címeire bejelentkezett adózókat és azokat a vállalkozásokat, amelyek székhelyüket az ország más területéről helyezték át.

Kelet-Budapest és Távol-Kelet

A NAV Kelet-budapesti Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. június 21. és 25. között ellenőrzik a távol-keleti árukat értékesítő kereskedőket, piacokat, bevásárlóközpontokat és éttermeket.

A revizorok a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatottak bejelentését, az online pénztárgépek használatát, az áruk eredetét és a jövedéki termékeket vizsgálják.

Bács-Kiskun megye

A NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai

június 7. és 13. között Kiskunmajsa;

június 21. és 27. között Harkakötöny, Zsana, Balotaszállás és Kunfehértó településeken ellenőrzik a számla- és nyugtaadást, majd nyomon követik a bevételek alakulását a pénztárgépek adatai alapján;

június 2-án (szerdán) Sükösd;

június 8-án (kedden) Császártöltés és Hajós;

június 22-én (kedden) Bácsalmás, Bácsbokod, Bácsborsód településeken pedig

az alkalmazottak bejelentését, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják.

Különösen azok számíthatnak ellenőrzésre, akiknél ezt az online pénztárgépek bevételi adatai indokolják.

A NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai júniusban, júliusban és augusztusban a zöldség- és gyümölcs-kiskereskedőket ellenőrzik.

Az adóellenőrök elsősorban a számla- és nyugtaadást, az online pénztárgépek üzemeltetését vizsgálják, továbbá nyomon követik a bevételek alakulását is.

Baranya megye

A NAV baranyai munkatársai június 21. és 27. között kedden Pécsett, a pékségekben, szerdán Sásdon és Magyarszéken a vendéglátóhelyeken, csütörtökön pedig Komlón, az ékszerboltokban ellenőriznek.

A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek szabályszerű üzemeltetését, az alkalmazottak bejelentését, a jövedéki termékek értékesítését, valamint a forgalmazott áruk eredetét is.

A megye építkezésein a hét bármely napján megjelenhetnek a hivatal munkatársai, ahol a dolgozók bejelentését és a foglalkoztatás egyéb szabályainak a betartását ellenőrzik.

Békés megye

A NAV Békés Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai a vendéglátóhelyeken, valamint a piacokon ellenőriznek. A revizorok a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek használatát és a foglalkoztatottak bejelentését vizsgálják.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

A NAV Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. június 21. és 24. között a zöldség- és gyümölcskereskedőknél ellenőrzik a nyugta- és számlaadást, valamint az alkalmazottak bejelentését.

Hajdú-Bihar megye

A NAV Hajdú-Bihar Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. június 21. és 23. között a fagylaltárusoknál ellenőrzik a nyugta- és számlaadást, valamint az alkalmazottak bejelentését.

Heves megye

A NAV Heves Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. júniusban a megyei cukrászdákban, fagylaltozókban és kávézókban ellenőrzik a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgép használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az áruk eredetét.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

A NAV Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai júniusban a vendéglátóhelyeket ellenőrzik. Az adóellenőrök a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatottak bejelentését és az online pénztárgépek használatának szabályszerűségét vizsgálják. Indokolt esetben forgalomszámlálásra is sor kerülhet.

A megye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást.

Komárom-Esztergom megye

A NAV Komárom-Esztergom Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. június 21. és 25. között a fagylaltozókat és a cukrászdákat ellenőrzik. Az adóellenőrök vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a készpénzkészletet és az alkalmazottak bejelentését. A közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

Nógrád megye

A NAV Nógrád Megyei Adó- és Vámigazgatósága 2021. június 21. és 25. között az alábbiak szerint tervez helyszíni ellenőrzéseket:

június 22. (kedd) – Balassagyarmati járás;

június 23. (szerda) – Salgótarjáni járás;

június 24. (csütörtök) – Bátonyterenyei járás;

június 25. (péntek) – Szécsényi járás.

A revizorok az alkalmazottak bejelentését, a forgalmazott áruk eredetét, a számla- és nyugtaadást, valamint az online pénztárgép használatának szabályszerűségét vizsgálják a fagylaltozókban. Az online pénztárgépekhez kapcsolódóan ellenőrzik továbbá a tényleges és a bizonylatolt készpénzkészlet egyezőségét, illetőleg a megfelelő áfakulcs használatát.

Az adóellenőrök a hét valamennyi napján, a megye egyéb településein is végezhetnek vizsgálatokat.

Pest megye

A NAV Pest Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. június 21. és augusztus 15. között ellenőrzik a megyei fürdőket és strandokat.

A NAV munkatársai elsősorban a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek megfelelő használatát és az alkalmazottak bejelentését ellenőrzik a kereskedőknél, szolgáltatóknál.

Somogy megye

A NAV Somogy Megyei Adó- és Vámigazgatósága a 25. héten, az alábbi helyszíneken végez ellenőrzéseket:

fagylaltozóknál;

cukrászdáknál

és építkezéseken;

A vizsgálatok a megye teljes területét érintik. A nyugta- és számlaadást, a pénztárgépekkel kapcsolatos előírások betartását, a nyilvántartások vezetését, valamint a foglalkoztatottak bejelentésének szabályszerűségét is vizsgálják a revizorok.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

A NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. március 8. és 12. között az ételkiszállítók nyugta- és számlaadását és online pénztárgépeik szabályszerű üzemeltetését vizsgálják.

A megye építkezésein továbbra is ellenőrzik a szabályos foglalkoztatást. A revizorok a hét valamennyi napján, a megye egyéb településein is végezhetnek ellenőrzéseket.

Tolna megye

A NAV Tolna Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. június 21. és 25. között a vendéglátóhelyeket és fagylaltozókat ellenőrzik. A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgép használatát, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az árukészletek eredetét és a jövedéki szabályok betartását.

Az ellenőrzések várható helyszínei:

2021 .06. 22. – Bátaszék;

2021. 06. 23. – Paks;

2021. 06. 24. – Nagydorog;

2021. 06. 25. – Dombóvár, Decs, Sárpilis.

Vas megye

A NAV Vas Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. június 8. és 30. között a vendéglátókat ellenőrzik. Az adóellenőrök a nyugta- és számlaadást, az online pénztárgépek használatát, valamint az alkalmazottak bejelentését vizsgálják.

A megye építkezésein továbbra is ellenőrzik a revizorok a szabályos foglalkoztatást.

Veszprém megye

A NAV Veszprém Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. június 21. és 25. között a cukrászdákat, kávézókat és fagylaltozókat ellenőrzik az alábbi járásokban:

június 22. (kedd) – Balatonalmádi és környéke;

június 23. (szerda) – Tapolca és környéke;

június 24. (csütörtök) – Pápa és környéke;

június 25. (péntek) – Balatonfüred és környéke.

A NAV ellenőrei a számla- és nyugtaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét és az online pénztárgépek megfelelő használatát vizsgálják.

Zala megye

A NAV Zala Megyei Adó- és Vámigazgatóságának munkatársai 2021. június 21. és július 4. között a fagylaltozókban, cukrászdákban, kávézókban ellenőriznek.

A revizorok vizsgálják a nyugta- és számlaadást, a foglalkoztatás szabályszerűségét, az online pénztárgépek használatát.

Az adóhatóság arra külön felhívja a figyelmet, hogy a közzétett információ nem zárja ki, hogy máshol is lehetnek ellenőrzések.

(Borítókép: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal munkatársai élelmiszerek tételes átvizsgálását végzik egy törökbálinti raktárban 2014. március 18-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)