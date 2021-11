Állami segítségre szorulhat a vendéglátóipar

Az élénkebb nyári és szeptemberi forgalom után az egyre fokozódó járványhelyzet miatt visszaesett az éttermek forgalma, ami nemcsak Budapesten, hanem vidéken is megfigyelhető – írja a Portfolio. Van olyan nívós fővárosi étterem, amely ki sem nyitott, de olyan is, amely épp most kezdi feladni a harcot.

Kovács László, a Magyar Vendéglátók Ipartestületének elnöke a lap megkeresésére elmondta: mivel a magyarországi multinacionális cégek nem rendezhetnek évzáró összejöveteleket, bíznak abban, hogy a magyar kis– és középvállalkozások ezt megteszik, és fenntartják az év végi üzleti forgalmat.

Az oltottak miatt reméljük azt, hogy nem lesz teljes év végi zárlat. Az erőteljes munkaerőhiány, az emelkedő energia- és nyersanyagárak miatt így sem könnyű a helyzetünk, 20-30 százalékkal emelkedtek a költségeink, emiatt áremelésekre is kényszerültek az éttermek. Nagyon sok étteremben az átoltottak aránya 99-100 százalékos

– fejtette ki az elnök. Kovács László azt is elmondta, hogy szeptemberben sokan próbáltak meg újranyitni, mivel a nyári szabadságról visszatérve szinte berobbantak a céges rendezvények, de több korábbról elhalasztott esküvő is.

Ugyanakkor októberben már tapasztalható volt némi megtorpanás, novembertől viszont ismét nehézzé vált a piaci helyzet.

Bízunk az oltakozási kedv javulásában, mivel így is arra számítunk, hogy a jövő év elejét szerény, takarékos gazdálkodással tudjuk majd csak túlélni

– fogalmazott Kovács László. Az ipartestületi elnök úgy látja, hogy egy kényszerzárlat idejére biztos, hogy a vendéglátószektor állami segítségre szorulna, ellenkező esetben úgy látja, hogy végleges bezárások és csődhullám következne.

Hozzátette: vendéglátás szempontjából most egy kísértetkastélyra hasonlítanak Budapest belső kerületei, a piacon pedig szerinte csak legélelmesebbek maradnak meg.