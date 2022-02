Fontos dologra hívta fel a figyelmet a NAV az szja-visszatérítéssel kapcsolatban

Mint arról korábban az Index is beszámolt, megkezdődött és jelenleg is folyamatban van az szja-visszatérítések utalása. Az utalások miatt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egy nagyon fontos dologra figyelmeztette az érintetteket.

Tájékoztatjuk azokat az szja-visszatérítésre jogosult ügyfeleinket, akiknek a bankszámlájára utalja az előleget a NAV, hogy az utalás közleményében található tízjegyű azonosító szám nem az ügyfél adóazonosító jele, hanem a kiutaláshoz kapcsolódó ügyazonosító

– olvasható a közleményben. Hozzátették, hogy az adózók emiatt ne fáradjanak az adóhivatal megkeresésével.

Arról is beszámoltunk korábban, hogy a tömeges visszatérítések több banknál is fennakadásokat okoztak. A K&H e-bank és mobilbank szolgáltatásaiban kimaradások tapasztalhatók, a CIB Bank is mobilbanki fennakadásokról számolt be, valamint a George App is használhatatlanná vált.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)