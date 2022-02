További adócsökkentést tervez a kormány

A kormány újabb adócsökkentést tervez, amelyek a gyermektelen, átlagbért keresőket is érintik – jelentette ki Tállai András, a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára. Elmondta: az adócsökkentéssel az állam, a cégek és a magánszemélyek is nyernek. Ha viszont az ellenzék kerülne hatalomra az áprilisi választások után, akkor brutális adóemelések és megszorítások jönnének – tette hozzá.

A kormány 2010 óta több nagy közterhet is a felére vágott, vagyis az adóbevétel megduzzadása éppen a terhek mérséklésére vezethető vissza

– mondta a Magyar Nemzetnek Tállai András.

Az államtitkár megjegyezte: amennyiben a Fidesz–KDNP-kormánynak lehetősége lesz rá, folytatja az adócsökkentéseket. Azt is közölte, hogy a gyermektelen, átlagbérrel rendelkezők adóterhe most még magasabb, mint az uniós átlag, ezért itt is adócsökkentéssel kell majd beavatkozni.