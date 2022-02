Még a tavasszal megveszi az állam az EON Áramszolgáltatót

A negyede már egyébként is az állami tulajdonú MVM-é volt.

Megállapodott az MVM Zrt. és az E.ON Hungária Zrt., hogy az MVM. megvásárolja az E.ON Áramszolgáltató Kft.-t, ezzel az MVM Csoport válik a hazai egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatásra jogosult felhasználók kereskedő partnerévé – adta hírül a két vállalat közös közleménye. Az erről szóló megállapodást február 23-án írták alá a felek. A tranzakció zárását, a szükséges engedélyek megszerzése és hasonló tranzakciókban szokásos zárási feltételek teljesítését követően 2022 tavaszára tervezik. A vételárat nem hozták nyilvánosságra.

A közlemény szerint az ügylet csak a lakossági, és az egyéb, egyetemes áramszolgáltatásra jogosult ügyfeleket érinti – a Dunántúlon, és a Tiszántúlon csaknem 2,5 millió ügyfél számára lesz változás –, az E.ON Hungária Csoporttal versenypiaci szerződésben állók számára a vállalatcsoport a jövőben is változatlanul biztosítja a villamosenergia-szolgáltatást. Egyelőre azonban azok számára sem változik semmi, akiket átvesz majd az MVM az E.ON Áramszolgáltatótól – legalábbis amíg a hatóságok jóvá nem hagyják az ügyletet, a közlemény szerint egyébként a a változásokról pedig folyamatos tájékoztatást kapnak majd a későbbiekben.

Stratégiai kérdésnek tartjuk, hogy ennek a tranzakciónak a következményeként az MVM Csoport végzi a teljes egyetemes földgáz- és villamosenergia-szolgáltatást Magyarországon. Ennek a történelminek is mondható portfólió-bővülésnek köszönhetően az MVM már közel 10 millió lakossági és üzleti ügyfélnek szolgáltat energiát országszerte és a határainkon túl”

– mondta a közlemény szerint Czepek Gábor, az MVM Csoport elnök-vezérigazgatója.

Ez persze azt is jelenti, hogy az állami tulajdonú cégcsoport állja majd a jövőben a magyarországi áram és földgáz rezsicsökkentés teljes költségét is, amit épp most dob meg jelentősen az, hogy az orosz invázió Ukrajnában megrengeti a világ olaj és gáztőzsdéit, egekbe lökve az árakat. Amint azt az Index korábban megírta, van olyan becslés, amely szerint megawattóránként 80 eurós éves piaci földgázár mellett már mintegy 800 milliárd forintba kerülhet az MVM veszteségeinek finanszírozása miatt a költségvetésnek a valós gázárköltség. Az még kérdéses, hogy bevételi oldalon mennyire tudja majd ezeket a hatásokat ellensúlyozni az állami vállalat.

A közlemény szerint az E.ON Hungária csoport Magyarországon a jövőben a villamos- és földgáz hálózatok fejlesztésre és üzemeltetésére, illetve a versenypiaci energiakereskedelemre koncentrál, valamint olyan energetikai megoldásokat kínál ügyfeleinek országszerte, amelyekkel maguk is költséghatékonyabbá és környezettudatosabbá válhatnak. Az MVM fő célja pedig a lakossági és üzleti ügyfelek villamosenergia- és földgázellátásának biztosítása mellett az energetikai és energiahatékonysági innovációk, a karbonsemleges technológiák fejlesztése lesz a közeljövőben a regionális terjeszkedés mellett.

(Borítókép: Kisbenedek Attila / AFP)