A metrófelújítást is utolérheti az ukrajnai háború

Még nem látni, mit okoz a háborús helyzet a metrófelújításban, ugyanis az orosz–ukrán háború hatással lehet a munkavégzésre többek között a korábban Ukrajnából beszállított acélanyagok beszerzésének ellehetetlenülése, valamint a szállítási költségek növekedése miatt is – erről beszélt Bognár Árpád, a Swietelsky Magyarország Kft. ügyvezető igazgatója a magyarepitok.hu-nak.

Mint írják, a rekonstrukció alatt álló középső szakasz három állomását – Kálvin tér, Corvin-negyed, Semmelweis Klinikák – előrehozott átadással májusban vehetik birtokba az utasok. A cikkben megjegyzik azt is, hogy

ahhoz, hogy a középső szakasz további részében jó ütemben haladjanak a munkálatok, nyáron szükségszerű ezen állomások tervezett visszavétele nyolc hétre.

A további hat állomást a módosított szerződés szerint 2023. január 26-án kell befejeznie a kivitelezőnek. A szakportál hozzáteszi, hogy ez a dátum nem a forgalomba helyezést, csak a műszaki átadás-átvétel megkezdését jelenti.

A BKK és a BKV napokban tartott közös sajtótájékoztatóján felmerült, hogy egyeztetnének a kivitelezőkkel a határidő előtti átadásáról, illetve arról, hogy a Deák tér állomást akár még ez év végén forgalomba helyeznék. Bognár Árpád a magyarepitok.hu-nak azt mondta, hogy ez a megközelítés erős optimizmusra vall, ráadásul a szerződés határideje nem erről szól, sőt:

azt, hogy az ukrán válság a következő egy évben milyen meglepetéseket okoz, az anyaghiányok ellehetetlenítik-e a munkát, az árrobbanás milyen hatású lesz, ebben a pillanatban nem lehet megmondani.

A cég egyébként az ukrán válság hatásait már most is érzi. „Az egyik építkezésen például csak a betonacél árának emelkedése 300 millió forint többletköltséget jelentett, ami el is viszi a nyereségünket az adott projekten. Egy másik projektet, egy saját ingatlanfejlesztést pedig, ahol hamarosan a kivitelezési szakaszba lépett volna a folyamat, leállítottunk, mert megjósolhatatlan, hogy a következő két évben bekövetkező anyagárváltozások következtében mennyiért tudjuk befejezni” – idézik a cég ügyvezetőjét.

