A K&H Bank is az ügyfelekre terheli az extraprofitadót

Május 26-án jelentette be a kormány, hogy bevezeti az extraprofitadót, amelynek köszönhetően növelhetik a rezsivédelmi és egy honvédelmi alap bevételét. A döntéssel több szektor képviselőit kötelezik arra, hogy extraprofitjuk nagy részét ebbe a két alapba fizessék be. Az egyik légitársaság már nyíltan kijelentette: az utasaik fizetik meg az adót. Úgy tűnik, a K&H Bank és a lízingcégek többsége is ezt tervezi.