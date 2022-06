Európának fel kell készülnie a legrosszabbakra

Mivel az európai országoknak folyamatosan farkasszemet kell nézniük azzal, hogy Oroszország leállítja a gázexportot, a Hollandiába és Belgiumba irányuló vezetékek leállítására irányuló brit terv azzal a kockázattal jár, hogy teljesen tönkreteszi az európai energiaügyi együttműködés eddigi folyamatát.

Az európai gázipari vállalatok most felhívást intéztek az Egyesült Királysághoz, hogy működjön együtt az Európai Unióval, és figyelmeztettek, hogy a gázvezetékek leállítása visszaüthet, ha tartós hiány lépne fel: „Mindenképpen azt javasolnám, hogy az Egyesült Királyság gondolja át újra a rendszer-összeköttetés leállítását egy esetleges válság esetén” – mondta Bart Jan Hoevers, a gázszállító-üzemeltetők európai hálózatának elnöke, aki nyilatkozatát úgy folytatta, hogy a kialakult szállítási rendszer azért „fontos, mert míg nyáron a kontinentális Európának származik előnye ebből, addig télen az Egyesült Királyságnak hasznos”. Az Egyesült Királyság szeptemberben stressztesztnek veti alá a vészhelyzeti gázhiánytervét, amit egyébként évente meg szokott tenni.

A vezetékeket egy négylépcsős vészhelyzeti terv részeként zárnák el, ha súlyos ellátási hiány lépne fel. A további vészhelyzeti intézkedések közé tartozik, hogy az ipari felhasználók ellátását leállítanák, és a háztartásokat felhívnák a fogyasztás csökkentésére. Németország és Hollandia ebben a hónapban saját vészhelyzeti terveket léptetett életbe, ezzel újraindítva a szénerőműveket, továbbá felszólították az ipari szektort a gázfelhasználás csökkentésére.

Március óta a Nagy-Britanniát Belgiummal és Hollandiával összekötő két tenger alatti vezeték maximális kapacitással működik, ezzel napi 75 millió köbméter gázt exportálva a kontinensre. Nagy-Britannia minimális gáztárolási kapacitással rendelkezik, ezért a nyári hónapokban, amikor alacsony a kereslet Európában, a többletkészleteket – beleértve az importált cseppfolyósítottföldgáz- (LNG) szállítmányokat – a kontinensre küldik a tárolókba. A nagyon hideg téli időszakokban azonban az Egyesült Királyság gázszükségletének 20-25 százalékát is megkapta az uniós országokkal való kétirányú szerződéseken keresztül.

A gázszállító-üzemeltetők európai hálózatának elnöke figyelmeztetett, hogy a legtöbb ország vészhelyzeti protokolljai nem alkalmasak a geopolitikai válsághelyzetekre való reagálásra, mert azokat eredetileg olyan, rövidebb távú megszakítások kezelésére tervezték, mint például egy gázmező vagy importterminál meghibásodása,

Szerinte Európában „politikai megállapodásokra van szükség ahhoz, hogy tudjuk, mire számíthatunk egymástól mint szomszédos országoktól súlyos válság esetén”. Az Egyesült Királyság kormánya ezzel kapcsolatban kijelentette, hogy „teljes mértékben biztosított” az energiaellátás biztonsága télre is, és a kabinet azt nyilatkozta, hogy „a világ egyik legmegbízhatóbb és legváltozatosabb energiarendszerével rendelkezik”. Nyilatkozatukat úgy zárták, hogy „rendkívül valószínűtlen” egy gázveszélyhelyzet kialakulása.

Mint ismeretes, a héten a Siemens és a Gazprom közötti csörtének köszönhetően drasztikusan csökkent az Európába érkező földgáz mennyisége az Északi Áramlaton. A vészforgatókönyvek már úgy számolnak, hogy nem lesz elegendő földgáz Európában télen. Egyre több nemzetközi elemző szerint Európában az a veszély fenyeget, hogy a téli csúcskereslet idején elfogynak a földgázkészletek, ha Oroszországból az Északi Áramlaton keresztül – amely létfontosságú vezeték – teljesen leállnak a szállítások. A legrosszabb forgatókönyv szerint ha a Németországig nyúló vezetéken egy molekula sem érkezik, Európa nem éri el az Európai Unió által megszabott tárolási szintet a fűtési szezon novemberi kezdetéig.

Ahogy arról korábban mi is beszámoltunk, a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője szerint az orosz megszorítások célja annak elkerülése, hogy Európa megtöltse a tárolókat, és Oroszország növelni tudja befolyását a téli hónapokban. „Európának azonnal fel kell készülnie arra, hogy Oroszország ezen a télen leállítja a térségbe irányuló gázexportot” – véli a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője, aki felszólította a kormányokat, hogy dolgozzanak a kereslet csökkentésén, és növeljék atomerőműveik működési szintjét.

Nemzetközi elemzők számításai szerint ha az Északi Áramlaton történő szállítás teljesen leáll, az európai tárolók szintje november 1-jén mindössze 59 százalékon fog állni. Ha a vezetéken továbbra is csak a kapacitás negyven százaléka érkezne, a tárolási szint addigra 67 százalékot fog elérni. Így a készletek kimerülésének kockázata csak a tél végén jelentkezne. Ha a vezeték visszatér a normál működéshez, lehetséges, hogy a tárolóhelyek november 1-jéig akár nyolcvan százalékra is feltöltődnek.

Belgium gázfogyasztása az idei év első hat hónapjában 18,5 százalékkal alacsonyabb, mint a tavalyi év azonos időszakában, de a helyzet továbbra is rendkívül súlyos – közölte Tinne Van der Straeten, energiaügyi miniszter kedden a szövetségi parlamentben. A tudósítások szerint, a miniszter arról tájékoztatott, hogy a kormány minden fronton készül az gázárak erőteljes emelkedésére és esetleges gázhiányra és „semmit nem bíznak a véletlenre”. Van der Straeten továbbá felhívta a figyelmet arra, hogy „a fájdalmas valóság” az, hogy az energiaárak magasak maradnak, sőt, még tovább emelkedhetnek, ha Oroszország teljesen leállítja a gázszállítást. „Bár semmi jel nem utal ellátási problémára, a helyzetet minden nap értékeljük. Az energia takarékos felhasználása most a legfontosabb” szerinte.

Belgiumban most mindenkinek azzal kellene foglalkoznia, hogy tanácsot adjon a polgároknak azzal kapcsolatban, hogyan szigetelhetik a lakásaikat, házaikat, vagy hogyan szerelhetnek fel napelemeket és milyen energia-takarékossági intézkedéseket vezethetnek be. Ez most kormányunk közös felelőssége