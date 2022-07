A kata módosítása a kegyelemdöfés az egészségügynek?

A kivételes eljárásban kedd délelőtt a Parlamentben tárgyalt törvényjavaslat kapcsán a Magyar Orvosi Kamara közleményében arra hívta fel a parlamenti képviselők és a kormány figyelmét, hogy

A KATÁS ADÓZÁSI SZABÁLYOK ÁTMENET NÉLKÜLI ÁTALAKÍTÁSA AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN TOVÁBB NEHEZÍTI AZ ÜGYELETEK KIÁLLÍTÁSÁT, AKADÁLYOZHATJA A BETEGEK FOLYAMATOS ELLÁTÁSÁT A RENDELŐKBEN ÉS OSZTÁLYOKON.

Ezért a kamara elnöksége a betegbiztonság és az ellátásbiztonság megóvása érdekében kéri, hogy az egészségügy ígért átalakításáig az egészségügyi dolgozók mentesüljenek a kata törvény nem magánszemélyeknek való számlázást tiltó szabálya alól.

Eddig is kapacitáshiány volt az egészségügyben

Az elmúlt hetekben sorra számolt be az Index is az egyes kórházi osztályok kapacitáshiány miatti átmeneti bezárásáról. Ami lényegében a permanens orvos- és ápolóhiány, a jogállási törvény, valamint a legutóbbi járványhullám utáni nyári szabadságkiadás következtében áll elő. A közszféra állásportálján cikkünk írásakor 200 találatot dob fel a rendszer az orvos, 216 találatot az ápoló kulcsszóra, igaz, ebben a szociális otthonokban dolgozóknak kínált állások is megtalálhatóak. Szakápolóknak 66 állásajánlat elérhető.

Amint azt az Index korábban is megírta, épp a folyamatos munkaerőhiány miatt alakult úgy, hogy a kórházi ügyeleteket az orvosok és szakápolók is a szabadidejük terhére, vállalkozóként látták el egy másik intézményben. Ezen változtatott volna a kormányzati szándék szerint a jogállási törvény, amelytől azt döntéshozói szinten többek között azt várták, hogy felszámolja ezt az önkizsákmányoló rendszert, azonban többek között a külföldi és a belföldi magánintézményekben kínálkozó jobb ajánlatok elszívó hatása miatt továbbra is sem tudja megoldani a helyzetet az egészségügyi rendszer.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság épp a közelmúltban engedélyezte újabb fél évre az egészségügyi intézmények számára, hogy az eddig vállalkozóként bedolgozó egészségügyi szakembereket év végéig továbbra is foglalkoztassák.

Ezt a helyzetet fejelte meg a kormány a meglepetésszerűen beterjesztett új katás adózási szabályokkal, amelyek megtiltják, hogy a katás adózó cégeknek, intézményeknek számlát állítson ki, ha megtartaná a kedvező adózási lehetőségét. A tervezett változás akkora felháborást keltett, hogy kedd délelőtt több hidat is lezártak a dühös vállalkozók.

