A portálnak összesen hat budapesti és brüsszeli forrás beszélt a tárgyalásról, ahol a helyreállítási alappal összefüggésben a jogállamisági eljárásról is szó lesz. Közülük ketten azt mondták: ha a tárgyalás jól alakul,

akkor az Európai Bizottság hamarosan, még a „nyári szünet” előtt elfogadhatja a 2021–2027-es uniós forrásokra vonatkozó Partnerségi Megállapodást.

Ezt követően később még az egyes fejlesztési programokat egyenként is jóvá kell hagyniuk, és az uniós pénzek még a legjobb esetben is csak jövő tavasszal érkezhetnek meg.

Kell a pénz, a magyar kormány megszelídült

A Portfolio szerint az előrelépés annak is köszönhető, hogy

a magyar kormány a háttérben néhány új felajánlást tett Brüsszelnek azért, hogy mielőbb hozzájussanak a helyreállítási alaphoz.

Ezek közt voltak olyanok is, amelyeket hivatalosan is bejelentettek a napokban (amivel a forint euróval szembeni további gyengülését is próbálták megakadályozni), de a pontos részletek sok esetben még nem ismertek.

Vannak továbbá olyan kérdések, amelyekről még mindig tárgyalnak a felek, többek közt a pedagógusok béremeléséről és a közoktatás átszervezéséről is. Az utóbbi témában az Európai Bizottság már évek óta felhívta a figyelmet bizonyos problémákra az országspecifikus ajánlásaiban. Magyar részről eddig kevésbé voltak nyitottak ezekre a javaslatokra, de most ebben is változás állt be.

Cél a jogállamisági eljárás megakadályozása is

A Portfolio szerint a magyar kormány célja nemcsak az, hogy az Európai Bizottsággal megegyezve hozzájussanak a helyreállítási pénzhez, hanem az is, hogy ezzel együtt bebiztosítsák magukat a jogállamisági eljárásban.

Hivatalosan a helyreállítási alap, valamint az eljárás kérdéseiben külön-külön zajlanak a megbeszélések, de a gyakorlatban – a tárgyalásokra rálátó források szerint – ezek összefüggenek egymással. Az eljárás végrehajtásának megakadályozására ugyanis szükség van ahhoz, hogy a helyreállítási alap és más források akadálytalanul megérkezhessenek Magyarországra.

Varga Judit is más hangnemet üt meg, mint eddig

Mindeközben vasárnap adott interjút Didier Reynders, az Európai Bizottság igazságügyi biztosa, amiben érdekes fejleményekről számolt be. Az uniós tisztviselő a HVG360 szerint azt mondta: nemrég találkozott Varga Judittal,

aki most először mutatkozott hajlandónak arra, hogy érdemben tárgyaljon a jogállamisági kérdésekről.

Reynders azt mondta, hogy pozitív fejleményeket láttak az utóbbi időben, és ez szerinte elsősorban annak köszönhető, hogy a magyar kormány mielőbb hozzá akar jutni a helyreállítási alaphoz.

2400 milliárd forint a tét

Korábban megjelent cikkünkben vendégszerzőnk írt a helyreállítási alap ügyének hátteréről és arról is, hogy a magyar kormánynak nagy szüksége lenne a körülbelül 2400 milliárd forintnak megfelelő uniós forrásra.

A Portfolio szerint a kérdés azért is sürgető, mert a bonyolult uniós jóváhagyási folyamat nagy részének még az idén végbe kell mennie. Kulcsfontosságú, hogy ennek részeként az Európai Tanács még az idei év végéig jóváhagyja a konkrét programokra irányuló támogatásokat,

mert ha ez nem történik meg, akkor Magyarország elbukja a helyreállítási alapban adható támogatási keret 70 százalékát.

Ha sikerül időben tető alá hozni a megállapodást, akkor ez a veszély elhárul, és a magyar kormány végre tudja hajtani az idei és jövő évi költségvetésben előírt uniós kifizetéseket. Ellenkező esetben jelentősen vissza kell szorítani a költségvetést és le kell mondani számos beruházást azért, hogy ne legyen még nagyobb az államháztartási hiány.

