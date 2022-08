Azt írták, hogy a tavaly év végén meghirdetett állami pályázat több ezer jogosultja tavasz óta vár, hogy hozzájusson az ígért támogatáshoz. Mivel a kiírás szerint csak átlag alatti jövedelműek pályázhattak – köztük számos nyugdíjas is –, így az őszi áremelkedés miatt nekik különösen égetővé vált, hogy mielőbb kiépíthessék a napelemes rendszerüket.

Többhónapnyi csend után most végül megkapták a támogatói okiratot a „Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva” címet viselő pályázat első nyertesei. A programot háromnegyed részben az Európai Unió Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszközéből finanszírozza.

A cél az, hogy az átlag alatti jövedelmű, emiatt az energiaszegénység által erőteljesebben fenyegetett háztartásoknak segítsenek.

A nyertesek akár 2,9 millió forintnyi, vissza nem térítendő támogatást is kaphattak egy legfeljebb 5 kW-os napelemes rendszerre, vagy 11,3 millió forintot kaphattak a hőszivattyús villanyfűtésre történő átállásra.

„Februárban zárult a pályázat, és március végéig az ügyfeleink kétharmadát értesítették, hogy jogosultak a támogatásra. A tapasztalataink szerint más cégeknél is hasonló az arány. A többiek egyelőre semmilyen információt nem kaptak, elutasítást sem. A jogosultság önmagában azonban kevés, pénz teljes bizonyossággal csak akkor jár, ha a kiíró kiállította a támogatói okiratot az érintetteknek. Ilyen papírt viszont mostanáig senki sem kapott” – foglalta össze a helyzetet Kujáni Péter, az Energiatakarék SLR szakértője.

30 ezer család lélegezhet fel

A cég szerint az áremelkedések miatt aggódó pályázati jogosultak most úgy tűnik, hogy megnyugodhatnak: a kiíró megkezdte a támogatói okiratok kézbesítését. Ez a dokumentum fizetési kötelezettséget jelent az állam számára, vagyis aki megkapja, belevághat a beruházásba.

Nekik 20 hónapjuk lesz megépíttetni a napelemes rendszert, méghozzá azzal a kivitelezővel, akivel előszerződést kötöttek a pályázat beadása előtt.

Több mint harmincezer családnak jelent komoly segítséget, ha a következő hetekben mindenkihez megérkezik a támogatói okirat. Iparági becslések szerint ugyanis ennyi érvényes pályázat érkezhetett be az év eleji első ütemben. Számukra gondot csak a napelemes eszközök drágulása okozhat.

„A tavaszi számításaink szerint a 3,5 kW feletti rendszerek árát teljes egészében, az ennél kisebbekét pedig nagyon nagy arányban fedezte volna az állami támogatás. Azóta viszont az infláció és a forint gyengülése drasztikusan megemelte számos termék árát. Emiatt néhány százezer forintos önerőre valószínűleg a pályázók többségének szüksége lesz. Aki ezt nem tudja vagy akarja vállalni, a támogatói okirat kézhezvétele után is visszaléphet és lemondhat a támogatásról” – számolt Kujáni Péter.

A szakértő szerint megjósolhatatlan, hogy mennyien kapnak támogatói okiratot a következő napokban-hetekben. A véleménye szerint a felkészült cégeknél a telepítői kapacitások rendelkezésre állnak, a határidők tartásával nem lesz probléma. Annak ellenére sem, hogy a rezsicsökkentés részleges kivezetése miatt az önerőből napelemes rendszert telepítők száma is megugrott.

Gondban csak azok lehetnek, akik a 100 százalékos pályázat szeptember közepén induló, második ütemére szeretnének pályázni.

Számos cég ugyanis csak pénzért vagy egyáltalán nem vállalja az ajánlatadást és előszerződés elkészítését, mert a döntések csúszása miatt nem bíznak a beruházások megvalósulásában. A szakértő az érdeklődőknek azt javasolja, a várhatóan ismét hosszú átfutási idő és a még mindig magas infláció miatt számoljanak azzal, hogy a most kiszámolt önrész magasabb lehet, mire elkezdhetik a beruházást.

„Napelemet telepíteni nekik is mindenképpen megéri. A jelenlegi árszínvonalon egy teljesen önerőből fizetett rendszer is megtérülhet 5-6 éven belül, ha pedig sikerül a költségeket állami támogatással csökkenteni, akkor még rövidebb lesz ez az időtartam. Arra is jó esély van, hogy a negyedévre meghatározott áramár tovább emelkedik – egy jól méretezett napelemes rendszer szaldós elszámolással pedig védelmet kínál a jövőbeni drágulás ellen is” – foglalta össze Kujáni Péter, hozzátéve, hogy az Energiatakarék a megnövekedett érdeklődés ellenére is befogad pályázatos ajánlatkéréseket.

Megváltozott a rezsicsökkentés

A kormány még július 13-án jelentette be, hogy hozzányúl a rezsicsökkentés 2013 óta fennálló rendszeréhez, egy héttel később pedig az is kiderült, hogy mennyire emelkednek az árak, és mennyit kell fizetni az áramért és a gázért.

(Borítókép: Napelemeket szerelnek fel Nagykanizsán 2019. március 4-én. Fotó: Varga György / MTI)