Rezsicsökkentés nélkül 12-szeres lenne a gáz ára a magyar kormány szerint

„A folyamatosan emelkedő gázár ellenére is biztosítjuk a rezsicsökkentést az átlagfogyasztásig. Ha a jelenlegi világpiaci árat kellene fizetni az energiáért, egy háztartásnak csaknem 12-szer magasabb lenne havonta a gázszámlája – írták a bejegyzés mellé.

A poszt azért meglepő, mert ekkora különbözetről eddig nem volt szó a lakossági és piaci ár között. A legutóbbi, múlt heti kormányinfón is az hangzott még el, hogy a rezsicsökkentett ár köbméterenként 102 forintnak felel meg,

a szeptembertől fizetendő piaci, átlagfogyasztás feletti árat pedig akkor még csak köbméterenként 752,5 forintra tették.

Az infografika alján azt írták, hogy a bejegyzésben feltüntetett 170 ezer forintos árat a holland gáztőzsde augusztus 29-ei adatai alapján számolták ki. Ez viszont azért félrevezető, mert még ha a gáztőzsdei adatok helytállóak is, azt akkor sem tudjuk, hogy Magyarország pontosan mennyiért szerzi be az orosz gázt.

Szijjártó Péter szerint „kedvező” áron vesz Magyarország gázt

Emlékezetes, hogy már február elején is arról volt szó: Magyarország a világpiaci árnál jóval olcsóbban vásárolja az orosz gázt. Vlagyimir Putyin az Orbán Viktorral közös sajtótájékoztatóján ugyanis arról beszélt, hogy Magyarország ötször olcsóbban vásárolja a gázt, mint a világpiaci ár. Ezt a kijelentést viszont azóta sem sikerült igazolni, így még akár az is lehet, hogy Magyarország valójában ugyanannyiért kapta/kapja a gázt, mint a gáztőzsdei piaci ár.

Arról, hogy most mennyibe kerül a földgáz, Szijjártó Pétert is megkérdezték egy pénteki interjúban. A külgazdasági és külügyminiszter elárulta: Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter legutóbb pont erről tárgyalt moszkvai útján, de hozzátette azt is, hogy erről nem adhat bővebb tájékoztatást.

„Azért nem, mert ez két vállalat közötti szerződés, a szerződésben foglalt árformulát azért nem tudom elmondani, mert az egy olyan üzleti információ, amelynek kiszivárgása adott esetben károkat okozhat. Azt meg pláne nem tudom, hogy az ár hányada vagy hányszorosa annak, amit mások fizetnek, mert fogalmam sincs, hogy mások mennyit fizetnek, mint ahogy másoknak sincs fogalmuk arról, hogy mi mennyit fizetünk” – mondta a külügyminiszter egy kérdésre válaszolva, majd hozzáfűzte:

Azoknak meg, akik azt mondják, hogy Magyarország veszi a legdrágábban, semmiről nincsen fogalmuk. Politikai lufi, hogy mi vesszük a legdrágábban.

Szijjártó Péter végül azt is hozzáfűzte még ezzel kapcsolatban: „Egyet tudok mondani, én természetesen láttam azt [a szerződést] is, amit tavaly szeptemberben kötöttünk, meg láttam azt is, amit ’94-ben megkötöttek.

Na most, a két árformula nincs is egy kategóriában egymással, annyival kedvezőbb a mostani. Tehát nagyon messze van egymástól a kettő.

– mondta a külügyminiszter az interjúban, amelyben lényegében cáfolta, hogy Magyarország a fenti, drága piaci áron vásárolná a gázt. Ez esetben viszont nem egyértelmű, hogy a Magyarország kormánya oldalán közzétett bejegyzésben miért a lehető legmagasabb árral kalkuláltak.

(Borítókép: Nagy Tamás / Index)