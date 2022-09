Egészségügyi kockázatot rejt 18 fokban dolgozni

Gulyás Gergely a csütörtöki Kormányinfón jelentette be, hogy a magyar kormány arra kötelezi az állami intézményeket, hogy 25 százalékkal csökkentsék a gázfelhasználást. A miniszter arról is beszélt, hogy az otthoni munkát nem támogatják az intézményekben, ám azt igen, hogy például a Miniszterelnökségen is 18 fok legyen a fűtési maximum.

A most bejelentett változtatások még nincsenek rendeletben kihirdetve, ám a HVG a bejelentést követően megkereste a Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezet (MKKSZ) vezetőjét, Boros Péternét, hogy hogyan látja ezt a kérdést. A lapnak úgy fogalmazott, hogy

ez az intézkedés szabályt sért, mert ülőmunka esetén fél méter magasan 20–22 fokot kell biztosítani, ami azt jelenti, hogy ez a 18 fok az ülőmunkát, szellemi munkát végzőknek egészségügyi kockázatot jelent.

A kifogásolt rész pontosan így néz ki: „Zárt munkahelyeken a végzett munka jellegétől és az évszakoktól függően, a munka nehézségi fokát jellemző munkaenergia-forgalmat figyelembe véve, álló munkánál 1 m magasságban, ülőmunkánál 0,5 m magasságban a 2. számú melléklet szerinti megfelelő hőmérsékletet (klímatényezőt) kell biztosítani”, ez a téli időszakban biztosítandó 20–22 °C léghőmérsékletet jelent.

A hatályos szabályok értelmében a kormány által bejelentett 18 fokos hőmérséklet könnyű fizikai munka esetén lenne szabályszerű.

Ott is a minimum lenne 18–20 fok az előírás, a közepesen nehéz fizikai munka esetén 14–18, míg nehéz fizikai munka esetén 12–14 Celsius-fokos munkahelyi hőmérsékletet kell biztosítani a munkáltatónak.

Értesítést még senki nem kapott

Boros Péterné azt is elmondta a lapnak, hogy a kormánynak egy ilyen, nagy létszámú embert érintő döntés előtt értesítenie kellett volna a dolgozókat.

De mi erről semmit sem tudtunk, pedig korábban jelezték, hogy szeptemberre össze kívánják hívni a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórumot, aminek a működtetése Gulyás Gergely minisztériumi feladatkörébe tartozik. Így ez önmagában egy statáriális intézkedés

– véli az MKKSZ-elnök, aki hozzátette, hogy ha lett volna lehetősége véleményezni ezt a tervezetet, „akkor az biztos, hogy ülőmunkánál nem 18 fok lesz, hanem minimum 19, mint Németországban”. Boros Péterné úgy véli, hogy ilyen szintű fűtéscsökkentésnél még mindig vannak kiegészítő lehetőségek, például elektromos fűtési megoldásokhoz lehet nyúlni. Az MKKSZ pedig továbbra is a home office-t szorgalmazná.

„Így nem lehet az emberekkel bánni, hogy a miniszter úr kiáll a pulpitusra, és azt mondja, hogy 18 fok lesz. 618 ezer ember helyzetéről beszélünk” – összegezte Boros Péterné a most bejelentett tervezetet.

