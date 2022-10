Karácsony után több szegedi intézményt is bezárnak a rezsiválság miatt

Kovács Tamás, Szeged alpolgármestere szerda este a helyi városi televízióban arról adott tájékoztatást, hogy

az önkormányzat október 1-je óta hétszeres áron kapja a gázt.

Elmondása szerint míg 2021-ben egy egész évre mintegy 500 millió forintba került a gázfűtés, idén már 3,5 milliárd forintot kell fizetnie a város vezetésének.

Az alpolgármester hozzátette: a magas energiaárak miatt színházakat, múzeumokat, fürdőket, sportintézményeket, könyvtárakat és hivatalokat is be kell zárniuk ideiglenesen karácsony után. Az előzetes tervek szerint legalább egy hónapig nem lesznek látogathatók ezek az intézmények, létesítmények.

Az interjúból kiderült az is, hogy a szegedi óvodákban és bölcsődékben az iskolákhoz hasonlóan meghosszabbított téli szünetet tartanak.

Kovács Tamás arról is beszélt, hogy az önkormányzatnak nagy terhet jelent az, hogy a kormány kivette a rezsicsökkentésből a távfűtést, hiszen a többi között emiatt tizenegyszeres árat kell fizetniük – ez legalább 700 millió forintos pluszköltséget jelent –,

az áram pedig megegyezéstől függően hétszer, sőt akár tízszer is többe kerülhet a városnak.

Az áramért tavaly kétmilliárd forintot kellett fizetnie Szegednek.

A helyi szökőkutakat sem üzemeltetik, és 2023. január 2-ától március 3-áig díszkivilágítás sem lesz.

Az alpolgármester véleménye szerint

a bezárásokkal másfél milliárd forintot spórolhat a város.

Az intézkedési terv 2023 első két hónapjára vonatkozik majd.

Az alpolgármester megjegyezte, hogy a bezárások és intézkedések nem veszélyeztetik az önkormányzati dolgozók állását, továbbra is számítanak a munkájukra.

Több magyar nagyváros is hasonlóan takarékoskodik

A rezsiválság több hazai nagyvárost, települést is takarékossági intézkedések meghozatalára kényszerít. A helyi intézményeket és gazdasági társaságokat érintő általános takarékossági javaslatokat dolgoz ki a pécsi önkormányzat is. Ennek keretében szociális támogatásokat vezetnek be, és a közvilágítási rendszert is korszerűsítik, továbbá intézkedési terveket fogalmaztak meg a vízszolgáltató villamos energiától való függetlenedésére.

Veres Pál, Miskolc független polgármestere úgy látja, hogy ha az egekbe szökő energiaárak miatt nem kapnak külső, állami segítséget, olyan alapszolgáltatások is veszélybe kerülnek a városban, mint az óvoda, az idősek otthona, a szociális és egészségügyi ellátás, a közétkeztetés vagy a tömegközlekedés.

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár fideszes polgármestere pedig egy olyan előterjesztést ismertetett, amely szerint a város a helyi futballstadion üzemeltetését november 14-től december 31-ig kizárólag a jelentősebb műszaki károk megelőzéséhez szükséges szinten biztosítja, a centerpálya füvének fűtésére és világítására sem kerül sor. A fehérvári városvezető tájékoztatása szerint várhatóan a városi múzeumot és az uszodákat is bezárják.