Némileg erősödött a forint a Kormányinfó bejelentései után

Korábban még arról számoltunk be, hogy csütörtökön újabb mélypontra esett be a forint a dollárral és az euróval szemben is.

A csütörtök délutánu Kormányinfón ismertette a kormány legújabb döntéseit Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető minisztert (cikkünk írásakor az újságírói kérdések még tartanak, élő közvetítésünk itt tekinthető meg).

A miniszter arról is beszámolt, hogy az utóbbi időben sokat sikerült előrehaladni az Európai Bizottsággal az uniós források ügyében folytatott tárgyalásokon,

és vélhetően erre a hírre reagálva kezdett el erősödni a forint.

A Tradingview szerint 13:15 után erősödött egy nagyot a magyar fizetőeszköz. Akkor egy euró még 432,58 forintba került, de bő húsz perccel később már 431-ig erősödött vissza a forint értéke, és körülbelül azon a szinten maradt.

Mindeközben a dollárral szemben ugyanezen idő alatt 444,6-ról 442,5 környékére erősödött vissza a forint. Cikkünk írásakor úgy fest, hogy az erősödés itt megállt, és az árfolyam egyelőre ezen a szinten stabilizálódott – kérdés, hogy meddig.

Ennyi volt, azóta történelmi mélypontokra esett vissza

Frissítés: 14:22 környékén rohamszerűen kezdett el gyengülni a forint a devizákkal szemben, és újabb mélypontokat ért el:

14:44-kor az dollár majdnem 50 forintba kerül (cikkünk írásáig 449,72 volt a mélypont).

Az euró 433,82-nél állt meg,

A brit font pedig meghaladta a 500-as lélektani határt is. A legrosszabb érték 502,49 volt eddig.

A visszaesés most különösen a dollárhoz képest volt nagy, mert közben az euró egyébként maga is gyengült a dollárral szemben.

(Borítókép: Szollár Zsófi / Index)