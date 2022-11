Mi jön most a Barátság kőolajvezeték leállása után?

Oroszország fokozta támadásait a G20-csúcstalálkozó alatt, fegyveres erői Ukrajna több területén is csapásokat hajtottak végre. A támadások következtében megsérült többek között az a transzformátor is, amely a Barátság kőolajvezeték energiaellátásáért felel. Ezzel kapcsolatban kerestük Pletser Tamást, az Erste olaj- és gázpiaci piaci elemzőjét.

Ukrajna-szerte több nagyvárost is támadás ért. Bár a légvédelmi rendszerek az ország nagy részén működtek, a támadás egyes településeken óriási kárt okozott, köztük Kijevben is. Az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko tájékoztatása szerint a város Pecserszk nevű kerületét érte a csapás. Ezenkívül találat érte Csernyihiv, Cserkaszi, Mikolajiv, Szumi, Odessza, Harkiv és Lviv területét is.

A támadás több területen áramkimaradást okozott, de nemcsak Ukrajna, hanem Moldova területén is jelentős energiaellátási problémák vannak. Részletesebben az orosz támadásokról az alábbi cikkünkben számoltunk be.

A támadásban megsérült a Barátság kőolajvezeték áramellátását biztosító transzformátor is. Lapunknak a Mol közleményben erősítette meg, hogy leállt a vezeték. Mint írták: „A találat következtében a Barátság vezetéken a Magyarország, Csehország és Szlovákia felé történő kőolajszállítások ideiglenesen leálltak.”

Csak idő kérdése volt

Az esettel összefüggésben kerestük Pletser Tamást, az Erste olaj- és gázpiaci piaci elemzőjét, aki elmondta: „Mivel hetek óta a kritikus infrastruktúrát lövik az orosz fegyveres erők, sajnos csak idő kérdése volt, hogy mikor találnak el olyan elektromos hálózati elemet, amely a Barátság kőolaj- és a Testvériség földgázvezeték-rendszerek energiaellátását biztosítják”.

Elmondása szerint mindkét vezetékben elektromos energia kell a szivattyúk és kompresszorok működtetésére. Elektromos áramkimaradás idejére vannak háttérrendszerek, főleg dízelgenerátorok formájában, amelyek ilyenkor átveszik az áramellátást.

„A kérdés, hogy mennyire sérült az elektromos és egyéb rendszer, hogy ezeket idejében használni lehessen” – fogalmazott Pletser Tamás.

Adria lehet a kulcs Magyarországnak

Az elemző elmondta, hogy abban az esetben, ha a szállítás leáll a Barátság kőolajvezeték déli ágán, akkor három finomító érintett ebben:

a magyar Dunai Finomító (Százhalombatta),

a Pozsonyi Finomító és

a PKN Orlen csoport kezében lévő cseh Litvinov.

Pletser szerint ezek a finomítók általában legalább egyhavi üzemi tartalékmennyiséggel rendelkeznek kőolajból. „Ha ez elfogy, akkor 90 napnyi fogyasztásnak megfelelő stratégiai készletük van az országoknak. Ezt követően alternatív beszállítás lép életbe, ami a Mol-csoport esetében az Adria kőolajvezeték használatát jelenti” – mutatott rá.

Sajnos ez nem tudja még biztosítani mindkét magyar finomító teljes ellátását – a Mol dolgozik éppen azon, hogy a pozsonyi finomító 60-70 százalékban leváljon az orosz kőolajról 2023 végére

– emelte ki. Hozzátette: a Mol korábban, a háború kitörésekor 2-4 évet és 500–700 millió euró befektetést jelölt meg a teljes leváláshoz.

A hiba nagyságától függ a helyreállítás

A szakember szerint egy jelentős technikai meghibásodás esetén nem tudja garantálni az ukrán fél a szállítást, ugyanakkor valószínűleg ideiglenesen Oroszország is leállítja az itteni szállításokat. Ehhez azonban, mint fogalmazott, tudni kellene a hiba nagyságát, illetve hogy mennyi idő alatt lehet ezt rendbe rakni.

„Ukrajna háborúban áll, ez nehezíti a körülményeket. Valószínűleg a hazai lakosság és ipar energiaellátása prioritás az ukránoknak, még akkor is, ha a Barátság kőolajvezetékből jelentős transzferdíjbevétel származik” – emelte ki lapuknak adott nyilatkozatában Pletser Tamás.

