Zuhanórepülésbe kezdett a forint a lengyelországi rakétabecsapódások után

Gyengült a magyar deviza a főbb devizákkal szemben. Az euró szerdán reggel 410 forintot ért a kedd esti 406 forint után. Magyarország pénznemének gyengülése kedd este kezdődött, miután a média közölte, hogy két rakéta csapódott be Lengyelországba.

A kedd esti jegyzésekhez képest gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora reggelre a nemzetközi bankközi devizapiacon.

Az euró szerdán, háromnegyed hatkor 410,32 forintot ért a kedd esti 406,17 forint után.

A svájci frank jegyzése 414,75 forintról 419,19 forintra nőtt, a dolláré pedig 391,94 forintról 396,35 forintra emelkedett. Az euró jegyzése pedig 1,0379 dollárról 1,0353 dollárra gyengült.

A rakéták után zuhant a magyar deviza

A magyar deviza gyengülése kedd este fél kilenckor kezdődött, nem sokkal azután, hogy a média közölte: a feltételezések szerint két eltévedt rakéta csapódott be Lengyelország ukrajnai határához közel, egy gabonaszárító létesítménybe. A rakéták becsapódásában két ember életét vesztette.

De hasonló esés figyelhető meg a lengyel zlotyi esetében is és kisebb mértékben ugyan, de esett a cseh korona árfolyama is az euróhoz képest. A tengerentúli tőzsdéken is meglátszanak a világ eseményei, ugyanis az olajár több mint 3 százalékos pluszban van a kedd délutáni értékekhez képest. Ez a Barátság kőolajvezeték leállására kezdte meg az emelkedést – írta a Portfólió.

