Rakétatalálat miatt leállt a Barátság kőolajvezeték

Rakétatalálat érte azt az áramellátót a belorusz–ukrán határon, amely a Barátság kőolajvezeték zavartalan működéséért felelős. A vezeték nem sérült meg, csak az energiaellátó, erről elsőként az M1 tévécsatorna számolt be. A hírt aztán az Indexnek több forrásból is megerősítették. Ezek szerint a belorusz határnál eltaláltak egy transzformátorállomást, ami a Barátság kőolajvezeték áramellátásáért felelt. A jelenlegi helyzetben a Barátság olajvezeték leállt, mivel nincs áramellátásuk a szivattyúknak.

a Mol-nak 90 napra elegendő friss kőolaja van, amit a finomítóiban fel tud használni.

Alternatív megoldásként az adriai kőolajvezetéken is tudnak kőolajat szállítani az országba. A 90 nap azonban elegendőnek mutatkozik, hogy ezt megszervezzék.

A kérdéseinkkel kerestük a Mol-t, a válaszukat a helyzet súlyossága miatt változtatás nélkül közöljük:

Az ukrán olajvezetékrendszer irányítójának tájékoztatása szerint orosz tüzérségi találat ért Ukrajnában a belorusz határhoz közel egy transzformátor-állomást, amely a Barátság-kőolajvezeték egyik szivattyúállomásának működtetéséhez szolgáltat elektromos áramot. A találat következtében a Barátság-vezetéken a Magyarország, Csehország és Szlovákia felé történő kőolaj-szállítások ideiglenesen leálltak.



Figyelemmel kísérjük az eseményeket, és az ukrán partnerekkel közösen vizsgáljuk a Barátság-vezeték újraindításának feltételeit. A MOL felkészült arra, hogy folyamatosan biztosítani tudja az ország és a régió energiaellátását: üzemi készleteink, valamint Magyarország stratégiai készletei elegendőek ahhoz, hogy a százhalombattai finomító működése a kár elhárításáig tartó átmeneti időszakban folyamatos maradjon.

A kőolajvezeték egyszer már leállt október elején, akkor szivárgás miatt nem tudtak olajat szállítani Németországba. Akkor a Mol lapunk megkeresésére elmondta, hogy a szivárgás csak a vezeték északi ágán van, Magyarországra azonban a déli ágán keresztül szállítják a kőolajat, így ez nem okozott gondot Magyarország számára.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, Ukrajna-szerte több nagyvárost is támadás ért. Bár a légvédelmi rendszerek az ország nagy részén működtek, a támadás egyes településeken óriási kárt okozott, köztük Kijevben is. Az ukrán főváros polgármestere, Vitalij Klicsko tájékoztatása szerint a város Pecserszk nevű kerületét érte a csapás. Ezenkívül találat érte Csernyihiv, Cserkaszi, Mikolajiv, Szumi, Odessza, Harkiv és Lviv területét is.

A támadás több területen áramkimaradást okozott, de nemcsak Ukrajna, hanem Moldova területén is jelentős energiaellátási problémák vannak. Részletesebben az orosz támadásokról az alábbi cikkünkben számoltunk be.

(Borítókép: Kisbenedek Attila / AFP)