Három terület, ahol át kellene gondolni az ársapka alkalmazását

Nem ennyire következetlen módon kellene limitálni az elérhető üzemanyag-mennyiséget – vélik a fuvarozó-érdekképviseletek, amelyek értetlenül állnak a Mol döntése előtt. A lépés nemcsak áruhiányhoz vezethet a kritikus karácsonyi időszakban, hanem vállalkozások fennmaradását, ezáltal családok megélhetését is veszélyezteti. A szakma az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak átstrukturálását is szorgalmazza.

A Mol november 18-ától 100 liter/tranzakcióban limitálta a magasnyomású kútoszlopain vásárolható gázolaj mennyiségét. A korlátozás azokat a személy- és áruszállító vállalkozásokat sújtja, amelyek március óta már nem az ársapkás, hanem a piaci áron értékesített üzemanyagot vásárolhatják, és munkaeszközükhöz kizárólag dízel üzemanyagot használnak – hívja fel a figyelmet a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) a Nagyvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestületével (NiT Hungary) közösen.

A sajtóban fellelhető információk szerint nincs üzemanyagkészlet-hiány, ezért értetlenül állunk a Mol üzemanyag-korlátozó lépése előtt

– mondta az Indexnek Árvay Tibor, az MKFE főtitkára. Emlékezhetünk, a Mol már márciusban jelezte: üzemanyaghiányról akkor sem volt szó, logisztikai gondok azonban felmerültek, ezért döntöttek úgy, hogy a benzinkutak közötti arányos forgalom eloszlása érdekében maximálhatják a tranzakcióként tankolható mennyiséget.

„Amennyiben a stratégiai tartalékok visszapótlása a cél, akkor az ennek eszközeként alkalmazott mennyiségkorlátozáshoz a lehető legrosszabb időpontot választotta a Mol, ugyanis épp a karácsonyi csúcsüzemben maradnak gázolaj nélkül a magyar fuvarozók. Ez pedig veszélyezteti az ellátásbiztonságot” – tette hozzá.

Áruhiány alakulhat ki

„Egyszerű a képlet: az az autó, amelynek az lenne a dolga, hogy az árut a rendeltetési helyére – a boltok polcaira – juttassa, a szállítás helyett azzal tölti az idejét, hogy tankolni járkál” – mutatott rá Árvay. A maximálisan tankolható 100 liter üzemanyag nem fedezi egy tehergépjármű napi fogyasztását. Ennyi gázolajjal legfeljebb 300 kilométert tehetnek meg a kamionok.

A fuvarozócégek jelentős része olyan családi mikro- és kisvállalkozás, amely nem rendelkezik saját, belső üzemanyagkúttal, számukra kiszámíthatatlanná válik a megfelelő mennyiségű üzemanyag beszerzése. A korlátozás arra kényszeríti majd a vállalkozásokat, hogy naponta többször küldjék a járműveiket tankolni, ami jelentős időkiesést és felesleges kilométereket – pluszköltséget – jelent, továbbá tervezhetetlenné teszi a gépkocsivezetők szigorúan szabályozott munkaidejét.

Megélhetések kerülhetnek veszélybe

Mindez pedig a vállalkozások fennmaradását, ezen keresztül pedig családok megélhetését is veszélyeztetheti – hívja fel a figyelmet Árvay Tibor.

„Egy Ukrajnába gyógyszert szállító tagvállalkozónk arról számolt be, hogy 100 millió forint értékű gyógyszerrakomány áll a hűtőrakterében. Ezért nemcsak a járművet kell megtankolni, hanem a hűtőhöz tartozó külön motor is igényel – megközelítőleg 150-200 liter – üzemanyagot. Mivel a vállalkozó felelősséggel tartozik a gyógyszerért, ezért választania kell, hogy a hűtő motorját látja el üzemanyaggal, és biztosítja ezáltal a gyógyszer szavatosságát, vagy az autót tankolja meg. Bármelyik opciónál kockázatot vállal, az egyiknél a rakomány épsége, a másiknál a célba juttatását veszélyezteti. Ráadásul nemcsak itthon tud korlátozottan tankolni, de jelenleg az ukrajnai háború miatt az ottani ellátás sem biztosított. Ha az áruja tönkremegy, akkor vele együtt az élete is, mert nem tud kifizetni egy 100 millió forintos kárt” – mondta a főtitkár.

A magyar gazdaságnak sem jó

Az üzemanyag-korlátozásnak a nemzetgazdaságra nézve is negatív hatása van. A belföldi fuvarozók számára a fennmaradást veszélyezteti, a nemzetközi forgalomban tevékenykedő vállalkozások pedig várhatóan külföldön tudják majd megtankolni a kamionjaikat.

Ez újabb költségnövekedést eredményez, amely tényezők végső soron tovább gerjeszthetik a hazai inflációt is.

Tíz évvel ezelőtt az MKFE megállapodott a Mollal, hogy tagvállalataik a magyar olajvállalat által biztosított üzemanyagkártyát használják. Épp azért, hogy a külföldi tankolások számát minél jobban csökkentsék, és inkább a Magyarországon megtermelt gázolaj kerüljön az üzemanyagtankba.

A múlt pénteken bejelentett korlátozásokkal azonban azok a bevételek, amelyek a Molnál való tankolás eredményeként eddig a magyar gazdaságot erősítették, külföldön realizálódnak az ott történő üzemanyagfeltöltés eredményeként – mutatott rá Árvay Tibor.

Az a kisvállalkozás, amely nem rendelkezik olyan saját belső kúttal, amelyet a szerződött partnerek – például a Mol – közvetlenül ellátnak üzemanyaggal, hanem kártyás tankolást használ, most nem éri el Magyarországon a hazai terméket, emiatt külföldön kénytelen tankolni.

Jöhet a megoldjuk okosba'

A külföldi tankolás mellett pedig a szürkegazdaság felé terelheti a vállalkozókat a korlátozás. „Már elkezdődött az ötletelés, hogy miként lehet más forrásokból üzemanyaghoz jutni. Ez pedig senkinek sem válik előnyére” – jelezte a főtitkár. Emlékeztetett: a fuvarozók március óta kikerültek az ársapka alól, és piaci áron tankolnak, ezért érthetetlen, hogy miért a piaci áron való tankolásnál vezetnek be korlátozást, miért nem a hatósági áraknál.

Átgondolásra szorulhat az ársapka

Az érdekképviseletek ezért az ársapkával védett fogyasztók körének további szűkítését javasolják, hogy a fogyasztás ott csökkenjen, ahol ez nem sért nemzetgazdasági érdekeket, és nem veszélyezteti az ellátási lánc stabilitását.

„Ahogy a rezsinél is villámgyorsan megtanulta az ország, hogy ami nem áll ingyen vagy nagyon kedvező áron rendelkezésre, azon takarékoskodni kell. Legyen szó áramról, gázról vagy most az üzemanyagról” – mondta Árvay Tibor.

A MKFE szerint három területen kellene átgondolni az ársapka alkalmazását annak érdekében, hogy a kulcsfeladatot ellátó fuvarozók számára maradjon elég üzemanyag: a mezőgazdasági erőgépeknél, a taxiknál, valamint a lakossági fogyasztásnál.

Az egyesült úgy látja, hogy a mezőgazdasági erőgépek fejéről le kellene venni az ársapkát, mivel véget ért a mezőgazdasági szezon. A most vásárolt üzemanyagkészletek inkább már a későbbi időszakra vonatkozó betárolást szolgálja. „Teljes indokolatlan, hogy ez a kör ársapkával, nagy mennyiségben tudjon üzemanyagot vásárolni a fuvarozók kárára” – mondta Árvay. Ami a taxisokat illet, a taxizás nem létkérdés. „Az, hogy egy magasabb tarifával működő taxiba kell magasabb áron tankolni, és emiatt kevesebb utas fog beülni, az nem veszélyezteti az ellátási láncokat” – tette hozzá a főtitkár, rámutatva, hogy ha nem is vezetik ki a hatósági áras üzemanyag-felhasználást a taxisoknál, a 480 forintos ársapka megemelése mindenképp megfontolandó. A lakossági fogyasztás tekintetében pedig amennyiben összevetjük, hogy naponta 50 litert lehet tankolni, szemben a fuvarozók 100 liter/tranzakciójával, akkor láthatjuk, hogy az arányok igencsak eltolódtak. Hiszen egy személyautó 50 liter gázolajjal a legrosszabb esetben is elmegy körülbelül 500 kilométert, míg egy teherautó ugyanezzel a mennyiséggel 200-300 kilométert tud megtenni, ám ennél jóval többet tesz meg naponta. „Mérlegelni kell, hogy mi az ára annak, ha egy kamion nem tud tankolni. Tisztában vagyunk azzal, hogy ez egy nem túl népszerű kijelentés, de úgy ítéljük meg, hogy a lakosság tekintetében is át kellene gondolni az ársapkát, akár annak valamilyen szintű emelésével, vagy a 50 literes napi limit alacsonyabbra hozatalával. Ezeknek fogyasztás-visszafogó hatásuk lehetne” – nyilatkozta Árvay Tibor.

Ha korlátozzák is a kamionok számára a tankolási lehetőséget, azt nem „ennyire következetlen módon kellene megtenni”. Mert jelenleg nem arról van szó, hogy összességében nem tankolhatnak többet a fuvarozók, hanem csak tranzakciónként vezettek be korlátozást. Tehát ezen túl is lehet például 1000 litert tankolni, csak mindezt 10 részletben. Ezáltal megkérdőjeleződik a Mol által hozott intézkedés létjogosultsága – tette hozzá.

Villámgyors beavatkozást szorgalmaznak

Az MKFE és a NiT Hungary – értve, hogy a háttérben az ellátásbiztonság áll – határozottan kérik a Molt és a kormányt, hogy az újonnan kihirdetett korlátozást gondolják újra, és a szankcióval ne a magyar közúti áru- és személyszállító vállalkozásokat sújtsák – áll a szervezetek közleményében.

Árvay Tibor elmondta, hogy a pénteki bejelentést követően azonnal felvették a kapcsolatot a Mollal. Választ egyelőre nem kaptak, ezért ismét futnak egy kört. „Villámgyors beavatkozásra lenne szükség, hiszen egyre több vállalkozótól kapunk olyan visszajelzést, hogy nem tudják teljesíteni a megbízásaikat, és vélhetően a héten ez tovább szaporodik. A karácsonyt megelőző másfél hónap pedig ebből a szempontból a legkritikusabb időszak” – hangsúlyozta.

(Borítókép: Ying Tang / NurPhoto / Getty Images)