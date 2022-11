Külföldre szállít üzemanyagot a Mol? Itt az olajvállalat válasza

Az Index információi szerint már a Mol által üzemeltetett töltőállomásokon is érezhető a készlethiány: a héten napi 70–100 közötti leürülés volt, így hívják azt, amikor elfogy az üzemanyag. Most már az sem kizárt, hogy január 1-jétől meg kell szüntetni a benzinárstopot, két feltételnek is teljesülnie kell ahhoz, hogy az intézkedés érvényben maradjon.

„A Záhony-Port Zrt. vezérigazgatója a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlésen számolt be arról, jelenleg a vállalat legfontosabb feladata a Mol által szállított üzemanyag Ukrajnába továbbítása. Az engedélyezett 50 liter tankolás a gyakorlatban általában a felét sem jelenti, de vannak olyan benzinkutak, ahol már 2 liter a napi limit. Ez több, mint nettó pofátlanság. Írásban fordultam a belügyminiszterhez, mindez hogyan történhetett meg” – írta bejegyzésében Bencze János.

Az Index megkereste a Molt, a cég sajtóosztályától az alábbi választ kapta szerkesztőségünk:

A magyarországi üzemanyagpiac mintegy 30 százaléka importforrásból érkezett az elmúlt években, jelenleg azonban ez az ellátás szinte teljesen eltűnt és a Mol látja el a hazai benzinkutak 85 százalékát. Az itthoni készletek növelése érdekében már korábban korlátoztuk a Mol exporttevékenységét, amely az Ukrajnába szállított mennyiségre is vonatkozik.

Az üzemanyag-ellátás a közeljövőben akadozhat Magyarországon, a hírek szerint a Mol százhalombattai finomítója műszaki hiba miatt 50-55 százalékos kapacitáson termel. Ha rövid időn belül nem sikerül megoldást találni a problémára, akkor a szakértők szerint decemberre az ársapka is fenntarthatatlanná válhat.

(Borítókép: Németh Kata / Index)