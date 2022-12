Üzemanyaghiány: megszólalt a Mol, kritikus a helyzet

Mint arról az Index beszámolt, egyre súlyosabb az üzemanyaghiány a magyar benzinkutakon, nemcsak a hétvégén, de már hétfőn és kedden reggel is hosszú sorok alakultak ki a töltőállomásokon országszerte – már ahol van üzemanyag. Az ügyben kerestük a Molt, ahonnan az alábbi választ kaptuk: a helyzet kritikus.

A közösségi oldalakon folyamatosan számolnak be arról a szerencsésebbek, hogy hol, melyik kúton mennyit tudtak tankolni, de érkeznek olyan beszámolók is, amelyek szerint a hatósági áras üzemanyagról már ne is álmodjunk, míg máshol piaci áron sem érhető el a 95-ös oktánszámú benzin.

Az Index megkereste a Molt, az üzemanyag-ellátásra vonatkozó kérdéseinket Bacsa György, a vállalat ügyvezető igazgatója válaszolta meg. Mint mondta, soha nem volt még annyi leürülés a Molnál, mint az elmúlt napokban: a teljes hálózatukban jelentkezett részleges termékhiány, és a töltőállomásaik negyedében volt teljes leürülés. A napi forgalom a benzin esetében a normális piaci szint kétszerese, a dízelnél pedig közel a másfélszerese.

Az ellátási helyzet egyértelműen kritikus, a kereslet az egekbe szökött, a fogyasztók készleteznek, beindult a pánikvásárlás. A Mol minden tőle telhetőt megtesz: a tankerautóink éjjel-nappal szállítanak, a munkatársaink folyamatosan töltik a benzinkutakat, a szakembereink pedig a korábban meghibásodott üzem karbantartási munkáinak befejezése után azon dolgoznak, hogy a teljes Dunai Finomító fokozatosan újrainduljon. A termelésből hiányzó árut importból pótolja a Mol – novemberben minden negyedik liter gázolaj Szlovákiából jött –, de vállalatunk elérte a logisztikai kapacitásának határát: ennél több árut egyszerűen fizikailag nem tudunk behozni

– fogalmazott az Indexnek Bacsa György.

Bacsa György azt is hozzátette, hogy a jelenlegi üzemanyaghiányra és logisztikai problémákra kizárólag az import korábbi mennyisége hozhatja el a megoldást, hangsúlyozta: „Nem lehet elégszer rámutatni egy fontos tényadatra: az elmúlt években a magyarországi üzemanyagpiac mintegy 30 százaléka importforrásból érkezett, és ez az ellátás szinte teljesen eltűnt.”

Az ügyvezető igazgató kitért arra is, hogy még egy ideális piaci környezetben is 2-3 hónapra lenne szükség ahhoz, hogy visszaépítsék a hiányzó importot és a hozzá kapcsolódó logisztikát, de a jelenlegi kilátások szerint inkább csökkenő termékbehozatallal kell számolniuk.

A Mol hónapok óta igyekszik rendkívüli importtal pótolni a kiesett mennyiséget, de a saját csatornáinkon keresztül már most sem tudjuk tovább növelni a hazai készleteket. A február 5-én életbe lépő EU-s szankció pedig elvágja az eddigi legfőbb importútvonalunkat is: nem tudunk behozni Magyarországra több üzemanyagot Pozsonyból, a Mol-csoport saját finomítójából. Nemcsak az áru miatt, hanem logisztikai szempontból is kritikusan szükség van az importőrökre és az összes piaci szereplő együttműködésére

– mondta lapunknak Bacsa György.

Az ügyvezető igazgató kiemelte, hogy hetek óta napi 24 órában dolgoznak a Dunai Finomító karbantartásán, a kollégáik áldozatos munkájának köszönhetően a műszaki problémákat elhárították, de még hosszú hetekre lesz szükség ahhoz, hogy újra elérjék a teljes termelési kapacitást, és a logisztikában is utolérjék magukat.

Csúcsra fogjuk járatni a Mol gépezetét, de még ezzel sem tudjuk pótolni azt, ami most hiányzik: a 30 százalékos importkiesést, amely jelenleg az autósok, a benzinkutasok, a kis kutak és a nagy töltőállomások helyzetét is teljesen ellehetetleníti

– fogalmazott Bacsa György, aki végül úgy foglalta össze a mostani időszakot, hogy „a helyzet kritikus, a megoldás viszont kézenfekvő: lehetővé kell tenni, hogy a magyarországi üzemanyagkészletet importforrásokból építse vissza a piac”.

A Mol újraindította a Dunai Finomítót

Dolgoznak a Dunai Finomító karbantartásán, és a terveknek megfelelően haladnak – derül ki a az olajtársaság december 6-ai, rendkívüli tájékoztatásából, amelyet a Budapesti Értéktőzsde honlapján közölt. Ebben az áll, hogy a Mol végrehajtotta a Dunai Finomító tervezett leállítását 2022. október első felében.

„Az újraindítás közben kiderült, hogy a Mild Hydrocrack – Hydrogen Desulphurisation (MHCK-HDS) üzemben és más üzemekben is további karbantartásra van szükség. Ezen karbantartási munkák befejezése után megtörtént az MHCK-HDS üzem újraindítása. Ennek eredményeként a Mol megkezdte a kőolajfeldolgozás szintjének fokozatos növelését. A maximális kapacitás elérése várhatóan néhány hetet vesz igénybe” – írják, hozzátéve, hogy a társaság továbbra is elkötelezett a termékpiacainak biztonságos ellátásában, ugyanakkor a piac teljes ellátása nem lehetséges az import volumenek szintjének növelése nélkül a jelenlegi környezetben.

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt : az elmúlt hetekben gőzerővel dolgoztak a Mol százhalombattai Dunai Finomítójának karbantartásán. A magyar olajvállalat korábban úgy tervezte, hogy december 2-től ismét teljes kapacitással termel majd az üzem, miután addig biztonságosan befejezik az egyik legkényesebb egység, a HDS karbantartását és ellenőrzését.

Néhány perccel később a Mol Magyarország ügyvezető igazgatója a Kossuth rádió műsorában is megerősítette: a Mol a karbantartás után ugyan újraindította a százhalombattai Dunai Finomítót, de a teljes kapacitás elérése több hetes folyamat; a kapacitása pedig nem elég a magyar piaci igények kielégítéséhez, mert ehhez több mint 30 százalék import is szükséges.

Minden, amit az üzemanyaghiányról tudni kell

Arról szintén beszámoltunk, hogy a Molnál csak napi egyszer lehet tankolni, a Shell kútjain maximum húszezer forintért lehet benzint vásárolni, a Lukoilnál pedig egyszerre csak húsz liter töltését engedélyezik. Az Index szájbarágója, amelyben tiszta olajat öntünk a pohárba, ide kattintva elérhető, és a cikkben az alábbiakat járjuk körbe:

Hogy fogyhat ki az üzemanyag, ha már így is korlátozva lehet hozzáférni?

Miért küszködik a Mol az ellátással?

Hogy reagált a lakosság a benzinárstopra?

Pánik és benzinturizmus

6 fő tényező az üzemanyaghiány mögött

Miért nem használjuk fel a stratégiai készleteket az ársapka fenntartásához?

Miért tiltakoznak a benzinkutak az ársapka ellen?

Ki nyerne és ki veszítene az árplafon eltörlésével?

Mi lesz, ha kétszer tankolunk?

Mennyi lesz ársapka nélkül?

Miért lehet jó, ha nincs ársapka?

Mikor kerülhet le az ársapka?

Lesz mit tankolnunk az autóba?

(Borítókép: Index)