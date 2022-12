Mélyzuhanásban a forint: már 415 felett jár egy euró

Kedden az uniós pénzügyminiszterek ülésén egyeztetnek a magyar forrásokról, ahol a kiszivárgott információk alapján nem születik döntés a forrásokról. A brüsszeli fejlemények mozgathatják ma a magyar fizetőeszköz árfolyamát. A reggeli órákban 414 körül járt az euró a forinttal szemben, majd 11 óra körül mélyzuhanásba kezdett és meg sem állt a 415-ös szintig.

Fotó: Rádi Balázs Forrás: Google Finance

Megütötte a forintot Matolcsy György

Ahogy arról korábban az Index is beszámolt, hétfőn Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke is felszólalt a parlament gazdasági bizottságának ülésén. A jegybankelnök egyes kiszivárgott részletek szerint kijelentette, hogy a kormány 2021-es költségvetése egy gazdasági műhiba volt, és jövőre akár 15-18 százalékos infláció is várhat a magyar nemzetgazdaságra.

Bajban vagyunk, sok szempontból saját döntéseink miatt vagyunk bajban

– mondta az MNB elnöke, aki azzal folytatta, hogy megbomlott a kormány és a jegybank gazdaságpolitikai összhangja, és úgy véli, ez sokba kerül.

(Borítókép: Kaszás Tamás / Index)