A Budapest–Brüsszel-kötélhúzás után rá sem ismerünk majd a forintra

Akár 375 alá is erősödhet a forint az euróval szemben az idei év közepéig – véli Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője szerint az uniós pénzek ügye továbbra is rányomja a bélyegét a forintpiacra. Az elemzők az Indexnek azt is elárulták, milyen tényezők húzhatják a mélybe vagy repíthetik magasra a hazai fizetőeszköz árfolyamát a következő hetekben, hónapokban.