Hiánycikk lehet, és drágulhat egy alapvető zöldség

Egyre nagyobb a hagymahiány globális szinten, ugyanis nagyon kevés termett azokban az országokban, amelyek a világkereskedelem legfontosabb ellátói. Ennek következtében több állam is exporttilalmat vezetett be – írja a fruitveb.hu.

Európában a fő szállító Hollandiában is kezdenek elfogyni a készletek, emellett Németország és Moldova is hiánnyal küszködik, és csaknem az összes európai országban drágább lett a hagyma.

Az egyetlen olyan ország, amely relatíve közel is van, és még készletei is akadnak Egyiptom, de ezek a készletek is korlátozottak, mivel stagnál a belföldi termelés stagnál, így a többszörösére nőtt európai keresletet aligha tudja kielégíteni. Ráadásul Oroszország is sorba áll az egyiptomi hagymáért – így szinte biztos, hogy az uniós piacokon tapasztalható áremelkedésnek nem lesz egyhamar vége. A kérdés már csak az, hogy az árakat illetően hol a határ.

Lengyelországban például kilogrammonként 2,4-3 zloty (195-240 forint) közötti sávban árulják a zsákos kiszerelésű vöröshagymát, ami

az előző év azonos időszakában regisztrált árhoz képest 157 százalékos áremelkedést jelent.

Ukrajnában még rosszabb a helyzet: itt az előző évi ár négyszereséért lehet csak hagymát kapni. Ráadásul az előző héthez képest 10 százalékkal drágult a vöröshagyma.

Idehaza visszaszorulóban van a vöröshagyma-termesztés: a 2022-ben beadott területalapú támogatások szerint

tavaly 1292 hektáron termesztették a vöröshagymát (ebből 910 hektár tavaszi és 383 őszi volt), míg 2021-ben még 1574 hektáron termett

a magyar konyha népszerű alapanyaga - írja az agroinform oldal. Megdöbbentő az is, hogy amíg Makón és környékén húsz éve még 1500-2000 hektáron foglalkoztak vöröshagymával, tavaly 20-30 hektárra zsugorodott a termőterület nagysága.