Szlovéniát is megrohamozták a magyarok

A KSH legfrissebb adatai szerint az élelmiszerek ára 43,3 százalékkal emelkedett az előző évhez képest, ezen belül leginkább a tojás (79,2, százalék), a tejtermékek (76,2 százalék), a vaj és vajkrém (75,1 százalék), a sajt (72,1 százalék), a kenyér (71,1 százalék), az édesipari lisztesáru (68,6 százalék), a száraztészta (57,3 százalék), a tej (53,7 százalék) és a péksütemények (51,9 százalék) ára drágult. Míg a termékcsoporton belül a liszt (9,8 százalék) és az étolaj (3,4 százalék) ára nőtt a legkisebb mértékben.

Mint megírtuk, rengeteg magyar jár át a szomszédos országokba, hogy olcsóbban tankolhasson vagy vásároljon. Raskó György közgazdász például nemrégiben Ausztriában vásárolt be a családjával, mert olcsóbbak bizonyos termékek, mint a magyarországi boltok polcain. Beszámolója szerint a bevásárlóközpont parkolójában rengeteg magyar és szlovák rendszámú autót látott, míg osztrák rendszámú autót alig.

A Hellovidék cikke szerint a nyugati és délnyugati országrészben sem újdonság, hogy az emberek Szlovéniába járnak át bevásárolni. Hajdináért vagy kölesért eddig is érdemes volt átmenni, de a tökmagolaj is olcsóbb volt. A szomszédos országban az élelmiszerek többsége egy évvel ezelőtt még drágábbnak számított, mint Magyarországon, most viszont egy-egy bevásárlás alkalmával már ezreket lehet spórolni.

Barátságosabbak az árak, de ha ugyanazon az áron van valami, minőségben akkor is mérföldes különbségek vannak. Mindenkinek az a véleménye, hogy megéri ott vásárolni. Ráadásul nincs mennyiségi korlát. Árban nincs nagy különbség, de a húsárú például jóval drágább. Tej, tejföl, sajt viszont barátibb áron van. Gyümölcs közel azonos. Az édesség magasabb vagy azonos szinten van. A Korona kristálycukor azonos design más névvel, de drágább

– idézi a lap az egyik olvasóját.

Nem csak az árak miatt éri meg

A Zala megyei Lovásziban élő olvasó beszámolója szerint az eladók is nagyon segítőkészek, akik jellemzően magyarul is beszélnek. Hasonló tapasztalatokról számolt be egy másik olvasó is, aki a szlovén határtól két kilométerre lévő Rédicsen él. Elmondása szerint jobban megéri neki, ha az 5 kilométerre lévő Lendván intézi el a nagybevásárlást, ahol ugyanúgy találni Lidlt, Aldit (Hofert), Spart, mint Magyarországon, de szoktak vásárolni az Eurospinben és a Mercatorban is.

A Mercator árai olyanok, mint itthon a Sparnak, de ott is találni sok mindent, ami olcsóbb. A többi bolt általánosságban árakban hasonló. Ami kinn sokkal olcsóbb, az a mindenfelé tengeri herkentyű. Körülbelül féláron van kint. Ugyanígy a tészták, a sajtok – ezeket is körülbelül kétharmad áron kapni. Sokkal nagyobb a választék a sajtokból is. A zöldségek egy árban vannak az itthonival, viszont sokkal jobb a minőség. Lentiben, a Sparban az ízetlen, éretlen paradicsom annyiba kerül, mint kinn a rendes, érett

– tette hozzá.

A Szlovéniában vásárló magyarok szerint a pékáruk közel azonos áron érhetők el, mint a magyar boltokban, csak más ízekkel. Állításuk szerint a csomagolt szalámikat és felvágottakat is jobban megéri kint megvenni, mert általában 150 grammos kiszerelésben kaphatók, és az áruk is 1-2 euró környékén mozog. De ide sorolták még a rostos gyümölcsleveket is, hozzátéve, hogy egy-egy nagyobb bevásárlás alkalmával akár 10 ezer forinttal kevesebbet is fizethetnek Szlovéniában, mint Magyarországon.

(Borítókép: Chris Ratcliffe / Bloomberg / Getty Images)