Pénzügyi tippeket adtak a lakáshiteltől rettegő Tóth Gabinak

Egy pénzügyi tanácskozással foglalkozó szervezet három tippet adott Tóth Gabinak, aki nemrég közölte, hogy retteg a lakáshiteltől. Hozzáfűzték azt is, az énekesnőnek a nyugdíjas évekre is jó lesz felkészülnie.

Nemrég a Story magazin alapján írtunk arról: Tóth Gabi aggódik amiatt, hogy nem tudják majd visszafizetni a lakáshitelüket.

Veres Patrik, a GRANTIS szakértője ezzel kapcsolatban egy közleményt küldött az Indexnek, amelyben azt írták, „megannyi magyar család néz szembe az énekesnőéhez hasonló kihívásokkal a lakáshitelekkel kapcsolatban”, és ezzel összefüggésben három tippet tudnak adni az érintetteknek, amelyeket szó szerint idézünk.

A bankokkal lehet tárgyalni: senkinek, de főleg a banknak nem érdeke, hogy egy adós ne fizesse a hitelét. Éppen ezért, ha már látjuk az első jeleit annak, hogy valószínűleg nem tudunk fizetni, vegyük fel a kapcsolatot a pénzintézettel, amelynek több fizetéskönnyítő megoldása is lehet attól függően, hogy átmeneti vagy hosszan tartó pénzügyi nehézségeink vannak: például a futamidő meghosszabbításával csökkentik a törlesztőrészlet nagyságát, vagy átmenetileg csökkentik a törlesztőrészletet akár fél-egy éves időtartamra is. Ne feledjük, hogy ez nem tartozáselengedést jelent. A meg nem fizetett tőke gyűlik, és kamattal terhelten kell később kifizetni.

Cseréljük a hitelünket olcsóbbra: adósságrendezéssel, hitelkiváltással meglévő hiteltartozásunkat cserélhetjük le egy kedvezőbb kamatozásúra, amely – azonos hátralévő futamidőt feltételezve – alacsonyabb törlesztőrészlettel jár. Érdemes évente átfutni a bankok ajánlatait egy pénzügyi tanácsadó vagy egy aggregátor segítségével, és megnézni, hogy spórolhatunk-e egy hitelkiváltással.

Ne jelentsen másnak terhet a hitel: egy törlesztési, munkanélküliségi vagy életbiztosítással szerettünket, adóstársunkat, esetleg öröklő gyermekünket óvhatjuk attól, hogy rászakadjon a törlesztés teljes terhe, ha velünk történik valami. A fenti biztosítások akár a teljes hiteltartozás összegét kifizethetik a banknak, ha velünk történik valami súlyos, például halál vagy rokkantság. A biztosítók abban az esetben is helytállnak, ha betegség vagy munkanélküliség miatt nem tudunk törleszteni. Terméktől függően ilyenkor vagy direkt a hitelszámlára törlesztenek helyettünk, vagy egy szabad felhasználású összeget kapunk, amelyet felhasználhatunk hiteltörlesztésre. Hiteltörlesztési biztosításnál fontos, hogy nézzük meg, mekkora a biztosítási összeg, hiszen az sok esetben nem éri el a hiteltartozás teljes összegét. Ilyenkor érdemes kombinálni egy vagy több életbiztosítással, amelyek így teljes lefedettséget adnak.

Tóth Gabinak a nyugdíj miatt is aggódnia kellene?

Veres Patrik a közleményben arra is felhívta a figyelmet, hogy az előadóművészek gyakran abból a szempontból is kihívásokkal néznek szembe, hogy a nyugdíjas éveikben miből finanszírozzák a megélhetésüket (jó példa erre a Neoton Família énekesnője, Pál Éva, aki az idei év elején nyilatkozott arról, hogy 49 ezer forintos nyugdíjából kell megélnie, amiből ráadásul még a korábbi tartozásait is levonják).

„Ezt elkerülendő érdemes időben elkezdeni félretenni, még az aktív években. Több pénzügyi megoldás is alkalmas nyugdíj-előtakarékosságra, de az állam kifejezetten, 20 százalékos éves adójóváírással támogat hármat, az önkéntes nyugdíjpénztárakat, a nyugdíjbiztosításokat és a nyugdíj-előtakarékossági számlákat” – írta erről a GRANTIS szakértője.

(Borítókép: Tóth Gabi. Fotó: Bodnár Patrícia / Index)