Razzia a kutakon: a GVH most már az üzemanyagpiacot is vizsgálja

A Gazdasági Versenyhivatal panaszeljárás keretében vizsgálatot indított az üzemanyag-kiskereskedelmi szektorban egy vidéki város több töltőállomásánál – tudta meg az Index. Lapunk információi szerint a most megindult vizsgálatokat hamarosan újabbak is követhetik.

Iparági forrásokból az Index úgy értesült, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) vizsgálatot indított a kiskereskedelmi üzemanyag-ellátás terén, tehát a töltőállomásokon. Érdeklődésünkre a hatóság ezt meg is erősítette.

A Gazdasági Versenyhivatalhoz érkezett kérdésére válaszolva megerősítem, hogy a nemzeti versenyhatóság panaszeljárás keretében vizsgálatot indított az üzemanyag-kiskereskedelmi szektorban egy vidéki város több töltőállomása tekintetében. További információt az eljárás jelenlegi szakaszában nem áll módomban közölni

– válaszolt lapunknak a GVH sajtóosztálya. Az Index úgy tudja, a most megindult vizsgálatokat hamarosan újabbak is követhetik az üzemanyagszektorban.

Nincs napirenden a benzinárstop 2.0

A Kormányinfón kapott egy témába vágó kérdést Gulyás Gergely. Arra a felvetésre, hogy visszahozzák-e a benzinárstopot, ha a közeljövőben durván megugrana az üzemanyagár, a Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy reagált, hogy jelenleg nincs a kormány előtt ilyen tervezet.

Most ráadásul ellentétes irányba mutatnak a töltőállomásokat érintő piaci folyamatok. Az Index legutóbb arról számolt be, hogy megéri várni a tankolással, hamarosan jön a könnyebbség az autósoknak. Péntektől ugyanis tovább csökkenhetnek az üzemanyagárak Magyarországon. A benzin nagykereskedelmi ára bruttó 7 forinttal, míg a gázolajé 3 forinttal mérséklődik.

Így alakulnak az árak a kutakon

A holtankoljak.net beszámolója szerint amennyiben ezt érvényesítik a kiskereskedelmi árakban is, akkor az átlagárak pénteken az alábbiak szerint alakulnak:

95-ös benzin átlagára jelenleg: 602 Ft/liter, péntektől: 595 Ft/liter;

gázolaj átlagára jelenleg: 580 Ft/liter, péntektől: 577 Ft/liter.

Amint további részleteket tudunk meg a Gazdasági Versenyhivatal vizsgálatáról, beszámolunk a legfontosabb tudnivalókról.

Nagyítóval vizsgált élelmiszerek

A benzinárstop tehát már a múlté, tavaly december 6-án, a késő esti órákban együtt jelentette be a kivezetést Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója. Az élelmiszerárstop viszont nagyon is a jelen, sőt egyelőre a jövő is, miután az április 30-i határidőt is megtoldotta két hónappal a kormány, azaz június 30-ig biztosan marad az árbefagyasztás kilenc alapvető élelmiszer esetében.

Az élelmiszerárstop betartatását segítve a kormány a Gazdasági Versenyhivatallal közösen létrehoz egy online árfigyelő rendszert. Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter elmondta:

a munkacsoport már javában dolgozik a közös feladatokon.

