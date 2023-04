Eladják a dunaújvárosi vasművet

Részvételi felhívást tett közzé a Fővárosi Törvényszék a felszámolás alatt álló Dunaferrel kapcsolatban. Ez azt jelenti, hogy hivatalosan is kezdetét veszi a vasmű értékesítési folyamata.

A Dunaferr már régóta nehéz pénzügyi helyzetben van, és pár hónapja a magyar kormánynak is be kellett avatkoznia.

2023 elején a brit Liberty Steel iparvállalat írt alá egy olyan szerződést, amelyben három hónapra vállalták a Dunaferr működtetését. Ennek köszönhetően az utóbbi hetekben már-már pozitív hírek is érkeztek a vasműről.

Ennek ellenére most hivatalosan is megkezdődött a Dunaferr értékesítési folyamata. A Portfolio vette észre, hogy a Cégközlöny honlapján közzétették az ezzel kapcsolatos határozatot, amelyben az áll, hogy a Fővárosi Törvényszék 2023. január 5-én elrendelte az ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. felszámolását, április 12-én pedig a Dunaferrhez köthető ISD Kokszoló Kft. is hasonló sorsra jutott.

Mint kiderült, a két adós szervezet egy közös társaságot tervez alapítani, és a felszámoló már azt tervezi értékesíteni. A felhívás szerint az ISD Dunaferrnél 3034 munkavállaló, a Kokszolónál 612 fő érintett a felszámolásban. Ezenkívül az értékesítésig további 40 munkavállalót is felvesznek, vagyis

összesen 3686 dolgozó sorsa múlhat azon, hogy lesz-e vevő a gyárra.

Nem lesz egyszerű vevőt találni

Ami a lehetséges vevőket illeti, a híresztelések szerint az említett Liberty Steelen kívül más vállalatok is érdeklődnek a Dunaferr iránt (név szerint a Jindal Steel nevű indiai acélipari vállalatok említették). Azoknak, akik a Részvételi felhívásra jelentkeznek, egy négymillió eurós óvadékot (nagyjából 1,5 milliárd forintot) kell elhelyezniük, amelyet a Dunaferr márciusi könyv szerinti tárgyi eszközértéke alapján határoztak meg.

A vevőnek – a vételáron felül – tetemes költségeket kell magára vállalnia. Korábban a sajtóhírek arról szóltak, hogy

a Dunaferrnek összesen 500 milliárd forintnyi nagyságrendű tartozása van.

A tartozások egy kis részét a kormány rendezte, az elmaradt dolgozói béreket például ők fizették, illetve fizetik ki mintegy 16 milliárd forint értékben.

Ami biztosnak tekinthető, az az, hogy a vevőnek az ISD Dunaferr által viselt környezetvédelmi terheket is magára kell vennie. A Fejér Vármegyei Kormányhivatal számításai szerint ennek összege mintegy 36,9 milliárd forintot tesz ki.