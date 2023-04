Indul a banktörténet legnagyobb fúziója – itt a menetrend

Közel kétmillió ügyfelet érint a hétvégi MKB–Takarékbank-fúzió, amellyel lezárul a Magyar Bankholding többéves összeolvadása, és létrejön az MBH Bank. A pénteken induló folyamat végén, legkésőbb hétfő délutántól minden ideiglenesen nem elérhető szolgáltatás helyreáll majd, kedden pedig újranyitnak a bankfiókok is.

2023. április 30-án MBH Bank Nyrt. név alatt egyesül és egységes arculattal működik tovább az MKB Bank Nyrt. és a Takarékbank Zrt.

A fúziós folyamat már április 24-én elindult, hétfőtől nem igényelhető személyi hitel a Takarékbank videóbanki rendszerén – az új banki platformon a korábbi, Budapest Banktól (BB) öröklött rendszer működik majd tovább – ám a fúziós hétvégén ez sem működik majd.

A jegybank által már februárban elfogadott fúziós menetrend első, mindenki számára észrevehető jele az lesz, hogy április 28-án, pénteken az egyesülő bankoknak valamennyi fiókja délben bezár, innentől személyes ügyintézésre leghamarabb május 2-án lesz lehetőség, amikor a tervek szerint mind az 500 bankfiók rendben kinyit majd – az új arculattal: mind a logók, a plakátok és a digitális felületek is már az új brand elemeivel várják majd az ügyfeleket. Péntek éjszaka a tervek szerint összekötik a rendszereket, innentől indul el a szűken vett fúziós folyamat, akkortól készítik fel a rendszereket az új, immár közös működésre.

Április 29-e 0 óra és május 1-je délután 2 óra között egyik fúzióban részt vevő bank elektronikus vállalati és lakossági banki csatornái (mobilapplikációk, internetbanki felületek) sem működnek majd.

Az előzetes tájékoztatás szerint péntektől a korábbi Budapest Bank-os ügyfelek mobiltelefonba digitalizált bankkártyás fizetési tranzakcióinál észlelhetnek leállásokat, az átállási hétvégén, szombat hajnaltól előreláthatóan május 1-jén délutánig mindhárom korábbi Bankholding-tagbanknál (MKB, BB, Takarékbank) átmeneti gondok léphetnek fel a mobiltelefonos fizetésben.

Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a fizikai betét- és hitelkártyákkal a fúzió ideje alatt folyamatosan, zavartalanul lehet majd fizetni hazai és külföldi kereskedőknél, mint ahogy azoknál a kereskedőknél is folyamatosan biztosított lesz a bankkártya-elfogadás, akiknek az új bank jogelődjei voltak a kártyaelfogadói szolgáltatás biztosítói. A hétvégén ugyanakkor arra lehet számítani, hogy a bankkártyás vásárlásokhoz kapcsolódó SMS-üzenetek is csúszhatnak.

A bankkártyával történő internetes fizetésben 2023. április 29-én 0:00-tól várhatóan 2023. május 1-jén 14:00-ig ugyanakkor fennakadások lehetnek azon ügyfelek esetében, akik a tranzakciók jóváhagyásához pushértesítést használnak – hiszen ezek az üzenetek az épp leálló elektronikus csatornákon érkeznének. Ebben az időszakban az internetes vásárlások jóváhagyásához az SMS-ben kapott kód, valamint az ügyfél által megadott titkos, négyjegyű számból álló internetes vásárlási jelszó együttes megadása lesz szükséges. Aki előre látja, hogy erre szüksége lehet, az pénteken még beállíthat internetes vásárlási jelszót a mobil/internetbankja segítségével, illetve a volt takarékbanki ügyfelek esetében a takarékbankos ATM-eknél. A volt BB-s ügyfelek internetes vásárlásukhoz zavartalanul tudják a statikus jelszavukat megadni a TeleBankon keresztül.

Az MBH Bankhoz tartozó közel 800 készpénzkiadó automatánál (ATM) is folyamatos lesz a működés, a készpénzfelvételben fennakadásra a mostani tervek szerint csak vasárnap lehet számítani, ám egy-egy automata ekkor is csak néhány percig lesz használhatatlan, amíg az automata kijelzője frissül az új brandre. A készpénzbefizetési szolgáltatásban április 30-án, az egyesülés napján lehetnek átmeneti zavarok az erre alkalmas ATM-eknél.

Miután az átutalási hétvégén bankszünnapot tartanak az egyesülésben részt vevő pénzintézetek, így április 29-én egyetlen (sem azonnali, sem egyéb) átutalási tranzakció sem teljesül majd a rendszereken, a beérkező utalások fogadása ugyanakkor április 30-tól már zökkenőmentes lesz, legkésőbb május elsején 0 órától pedig az átutalási megbízások is rendben teljesülnek majd. Fontos tudni, hogy ez a legrosszabb szcenárió, amelyet a fúzióról szóló előzetes tájékoztatásban az MKB és a Takarékbank a honlapján közölt.

Egerszegi Ádám, a Magyar Bankholding transzformációért felelős vezérigazgató-helyettese hét elején arról beszélt, hogy az átutalási szolgáltatások reményeik szerint csak péntek éjszaka nem lesznek elérhetők, szombaton délelőttől már újra jóvá tudnak írni azonnali fizetési forgalomban érkező összegeket az ügyfelek számláin, s a tervek szerint vasárnaptól már pénzutalások is indíthatók lesznek.

Az átállási hétvégén a bankok meglévő telefonos ügyfélszolgálata, a call center szolgáltatások megerősített kapacitással igyekeznek kiszolgálni az ügyfeleket.

Semmit sem kell tenni

A meglévő ügyfeleknek a fúzió kapcsán nincs külön teendőjük: bankszámlaszámuk nem változik, a régebbi bankjuk nevére szóló bankkártyák továbbra is használhatók, a korábbi banki telefonszámok és elérhetőségek nem változnak, a megszokott internet/mobilbanki funkciók továbbra is elérhetők lesznek – nem lesz szükség új megoldások letöltésére. Az MBH Bank új, egységes mobilbanki applikációja a tervek szerint nyáron váltja majd le az addig csak arculati megújuláson áteső tagbankiakat. Májustól ugyanakkor az új bank honlapja üzemel majd az mbhbank.hu oldalon.

A banki szolgáltatási kínálat és a termékpaletta májustól teljesen egységes lesz – e tekintetben sem hoz jelentős változást a fúzió, hiszen például a Bankholding tagbankjai a lakossági hitelezés terén hónapok óta azonos kondíciós listát használtak.

Ami új lehet, hogy a korábbi MKB és a Takarékbank között lebonyolított átutalások május 1-jétől már bankon belüli utalásnak minősülnek majd. A hitelszerződések teljesítésében sem lesz változás: mindenkinek a korábban megszokott napon az előzetesen meghatározott törlesztési összeget kell a korábban megszokott számlára utalnia.

A csalók is készülhetnek

Ugyanakkor a Bankholding szakemberei felhívták a figyelmet arra is, hogy a két bank egyesülését csalók is megpróbálhatják kihasználni, a fúziós hétvégén megnőhet az adathalász-kísérletek száma. Épp ezért fontos hangsúlyozni, hogy – ahogy máskor sem – az érintett bankok a fúziós hétvégén sem keresnek meg egyetlen ügyfelet sem, hogy a bankkártyaadatait és/vagy ügyféljelszót, internetes banki azonosítót vagy hozzáférést kérjenek. Külön érdemes figyelni arra, hogy az adathalász e-mail-üzenetek nem a bank hivatalos domainnevéről érkeznek (a feladó címe legtöbbször árulkodó). Olyan banki üzenetet is egyértelműen csalásként lehet értékelni, ami azonnali bejelentkezésre, sürgős intézkedésre ösztönzi az ügyfeleket – például számla vagy elektronikus csatornák zárolásával való fenyegetéssel.

A magyar banktörténet legnagyobb összeolvadása

A fúzió zökkenőmentes lebonyolításán eddig közel 1500 szakember dolgozott, az átállási hétvégén 800 dolgozó lesz hadrendbe állítva az egyesülő bankoknál és a folyamat lebonyolításában közreműködő vállalkozásoknál. Azt, hogy komolyabb zavar nélkül levezényelhető az átállás, arra alapozhatják az érintettek, hogy tavaly április elsején lényégében fennakadás nélkül sikerült a Budapest Bank MKB Bankba történő olvasztása. Ugyanakkor az akkori fúzióhoz képest a mostani jelentősebb átalakulás – elég csak arra utalni, hogy a BB-egyesülést követően az MKB hálózata 66 városra, 143 bankfiókra és 184 ATM-re korlátozódott, a most beolvadó Takarék Csoport a legnagyobb és leginkább szerteágazó ügyfélállománnyal rendelkező tagja volt a Bankholdingnak.

A mostani fúzió összességében kétmillió ügyfelet érint majd, amiből másfél millió a lakossági ügyfél. Ez a mostani fúzió tehát a magyar banktörténelem legnagyobb összeolvadása lesz.

Sok szempontból piacvezetők lesznek

Az egyesülés után a piac fiókszám, a vállalati, agrár- és lízingtevékenység tekintetében piacvezető, egyéb tekintetben pedig második legnagyobb szereplője kezdi meg működését keddtől teljes értékűen. Mint arról dr. Barna Zsolt, a bankcsoport elnök-vezérigazgatója az Indexnek nyilatkozott,

az MBH Bank jogelődjei révén 10 940 milliárd forintos mérlegfőösszeggel bír majd, ami 15,1 százalékos piaci részesedést jelent

– köszönhetően annak, hogy a többlépcsős fúzióval a – 2021-es, még teljes adatok szerint – a piac korábban egyesült 7. szereplője, az MKB és a 9. BB után a mérlegfőösszegét tekintve 5. legnagyobb tagja, a Takarékbank is beolvad az új bankba. Az MBH Bank a rendelkezésre álló adatok szerint 5037 milliárdos hitel- és 6492 milliárdos betétállománnyal indít – előbbi 16,6, utóbbi pedig 17 százalékos piaci súlyt jelent. A fúzió több oldalról erősíti a kiegyensúlyozott portfólió kialakítását. A Takarékbank a lakossági betétgyűjtés révén volt erős szereplő, emellett pedig (az FHB Bank korábbi beolvasztásával) a lakossági jelzáloghitelezés egyik legnagyobb szereplőjeként működött, az MKB Bank a nagyvállalati területen, a BB a kisvállalati pénzügyek és a fogyasztási hitelezés (személyi kölcsön, áruhitelezés) terén épített ki hangsúlyos szerepet. A lízingterület a BB-ben és az MKB-ban is nagy hangsúlyt kapott.

Bankszünnap – csak bejelentett módon

A hatályos szabályozás szerint egy hitelintézet – minden szolgáltatása vagy akár csak egyes résztevékenységeit illetően – csak üzletszabályzatában, illetve az ügyfelekkel kötött szerződésében előzetesen meghatározott módon tarthat bankszünnapot. A bankszünnapot a hitelintézet köteles a felügyeleti szerepkört ellátó Magyar Nemzeti Banknak bejelenteni, valamint legalább 30 nappal korábban a fiókjaiban, internetes honlapján, illetve az ügyfelekkel kötött szerződésekben meghatározott közvetlen módon is tájékoztatni kell. Az előzetesen meghirdetett ütemtervtől eltérni nem lehet.

Techológiai okokból technikai karbantartás, illetve a fejlesztések rendszerbe kapcsolása miatt több banknál is előfordulnak néhány órás leállások például az internetbanki felületen. Fontos tudni, hogy ha a leállás több szolgáltatást is érint, akkor ezek a rövid idejű leállások is bankszünnapnak minősülhetnek. Ilyen volt például a Raiffeisen Bank esetében, amikor március utolsó hétvégéjén az éjszakai órákban 10 órára több szolgáltatásuk nem volt elérhető.

Tavaly fúziós csúcsot döntöttünk

Fúzió miatt tavaly eddig példátlanul sok bankszünnapot tartottak. Legutóbb tavaly decemberben volt bankszünnap a magyar bankrendszerben, amikor az Erste Bank beolvasztotta a korábban megvásárolt Commerzbank Zrt.-t, és a folyamat biztonságos lebonyolításához a fiókok egynapos zárvatartására volt szükség. A december 2-ra ütemezett csoportos beszedések, állandó és előre megadott (rendszeres) átutalási megbízások december 5-én, hétfőn teljesültek – ám például az arra a pénteki napra eső nyugdíjak és családtámogatási juttatások a megszokott időben megérkeztek a számlákra. A december 2-i, pénteki napon a kártyarendszer működött, ahogy az ATM-es pénzfelvétel is.

Volt példa tavaly nem épp fényes fúzióra is. A MagNet Bank azt követően, hogy egy 2021 őszén született megállapodás alapján megvásárolta a Sopron Bank Burgenlandot osztrák tulajdonosától, szokatlanul hosszú részleges bankszünnap meghirdetésére kényszerült. Miként arról a Napi.hu beszámolt, tavaly június végén a Sopron Bank bankkártya-tulajdonosai azzal szembesülhettek, hogy régi plasztikjaikat csak 2022. június 29-ig (szerdáig) tudták használni, ám a korábbi kártyát leváltó MagNet Bankkártyájuk csak négy-öt nappal később lett elérhető. Eközben a MagNet Bank július 1. és 3. között bankszünnapot is tartott: pénteken a fiókok sem nyitottak meg, és a hét végén a MagNet NetBank és a Mobilbank szolgáltatás sem volt elérhető, a telefonos ügyfélszolgálat általános információnyújtás mellett csak bankkártyaletiltásra volt használható, a magnetes kártyaforgalom ugyanakkor működött – igaz, csak az SMS-szolgáltatásra előfizető ügyfelek kaptak értesítést a kártyaforgalomról. Azóta kiderült, hogy a bankvásárlás lényegében ügyfélállomány-átruházás volt, hiszen a MagNet Bank még a fúziós folyamat ügyfeleket érintő tavaly június végi megtörténte előtt, 2022. június 27-én eladta a Sopron Bank tulajdonába került banki licencét a hollandiai székhelyű Trive Financial Holdingnak, így csökkentve a korábbi bankvásárlás költségeit, miközben a MagNeté lett a Sopron Bank közel 10 ezer korábbi ügyfele.

A 2022-es év legnagyobb – fennakadásmentes – összeolvadása tavaly április elején történt: ekkor április 2–4. között zajlott le a Budapest Bank MKB Bankba olvadása, amikor az informatikai rendszerek átállítása zajlott. Akkor az elektronikus szolgáltatásokban bekövetkező, kényszerű ideiglenes csenddel járó hétvégét követően hétfőn egységesen zárva maradtak az egyesülő bank fiókjai, ám kedd reggeltől teljesen rendben indult újra az MKB szolgáltatása. A Bankholdingnál erre számítanak ezen a hétvégén is.

