Elővenné a bankcsődök felelőseit a világ egyik leggazdagabb embere

Felelősségre kell vonni az utóbbi hónapok amerikai bankcsődjeiben illetékes vezetőket – mondta Warren Buffett. A Berkshire Hathaway pénzügyi szolgáltató holding elnök-vezérigazgatója a társaság éves közgyűlésén arról is beszélt, hogy a bankfelügyeleti rendszer tele van rossz szabályokkal, továbbá a politikusok a sajtón keresztül elferdített üzeneteket közöltek a közvélemény felé – számolt be a Bloomberg.

A jelenlegi banki helyzet beleillik a bankszektor visszásságaiba, a félelem mindig ragályos – fogalmazott a milliárdos befektető.

A bankok megmentése érdekében a Biden-adminisztráció Warren Buffetnél is tett tapogatózó lépéseket. A világ egyik leggazdagabb embere kultikus szereplőnek számít a válságba került bankok megsegítésében. 2011-ben a Bank of America hitelpiacon elszenvedett veszteségit ellensúlyozta a fennmaradáshoz szükséges tőkeinjekcióval, és azóta is a pénzintézet részvényesének számít.

Legutóbb a First Republic Bank jutott csődközeli állapotba, amit végül a JPMorgan mentett meg. A First Republic nagy összegű, állami fedezet nélküli, fix kamatozású hiteleket kínált akár tíz évre, ami Buffett „őrült ajánlatnak” minősített.

„A vezetők figyelmen kívül hagyták ezt az őrültséget, ami végül összeomláshoz vezetett” – mondta.

Kiváló negyedév

Warren Buffett a bankfelügyelet ostorozása mellett a Berkshire eredményeiről is beszámolt.

A csoport 35,5 milliárd dollár nyereséget könyvelhetett el az idei első negyedévben

– írja a Reuters. A növekedés zászlóshajója az Apple, amelyben a Buffett 151 milliárd dollárra növelte a Berkshire részedését, ami így a holding 328 milliárd dolláros részvényportfoliójának 46 százalékát teszi ki.

„Az Apple a legjobb befektetésünkké vált az utóbbi években, messze túlszárnyalja a többit” – mondta Buffett.

A Berkshire felgyorsította sajátrészvény-visszavásárlását, mintegy 4,4 milliárd dollárban vett vissza értékpapírt, miközben más befektetésekben, például a Chevron olajvállalatban csökkentette portfólióját.