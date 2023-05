Kétszáz millió forintot termelt Vajna Tímea utolsó öröksége

A budapesti Kempinski Hotel oldalában lévő Nobu japán éttermet a Buno Vendéglátóipari Kft. üzemelteti, amely tavaly csaknem 1,6 milliárd forint árbevételt hozott, adózás utáni nyeresége pedig 201 millió forint volt 2022-ben.

A 24.hu információi szerint a nyereségből 156 millió forint osztalék kifizetését szavazták meg a tulajdonosok, vagyis az 51 százalékot birtokló AV Investments Kft. és az üzletrészek 49 százalékát jegyző Buno Investments Kft. Mint írják, Vajna Tímea az AV Investmentsben érdekelt.

A lap úgy tudja, hogy a profitból bő 45 millió az eredménytartalékba került, 79,56 millió az AV Investments Kft.-é, 76,44 millió forint pedig a Buno Investments Kft.-é. A jegyzőkönyv szerint az összeg egy részét már korábban mozgósították a tulajdonosok, legalábbis a taggyűlési határozat alapján az AV Investments 51 millió, a Buno 49 millió forint kölcsönt vett fel korábban, amit leszámítanak az osztalékkifizetésből.

Mint arról korábban az Index is beszámolt, az özvegy az elmúlt években egyértelműen azon volt, hogy mind a tizenegy céges kötődésétől megszabaduljon, most pedig úgy néz ki, hogy elért az utolsóhoz is, amely a Nobu volt. Az Amerikában élő üzletasszony ugyanis nemrégiben hazautazott, hogy a budapesti Nobu étteremben lévő részesedésétől is megváljon.