Schobert Norbert nem fizette be a negyvenmilliós büntetést, más is kiderült róla

A fitneszguru megtévesztette a fogyasztókat, ezért negyvenmilliós büntetést varrt a nyakába a Gazdasági Versenyhivatal. Schobert Norbert akkor teljes együttműködést tanúsított, azonban most kiderült, a harmincnapos határidő lejártával, részletfizetési lehetőség mellett sem fizette meg a pénzbírságot – mondta el az Index megkeresésére a versenyhivatal. Azt is megtudtuk, mi vár most a fitneszvezérre.