Bár jól itták a Coca-Colát, a válság felzabálta a profitot

Hiába nőtt a Coca-Cola HBC Magyarország bevétele, a gazdasági környezet partjait magas hullámokkal csapkodó költségnövekedés elvitte a profitot, így az üdítőgyártó-óriás magyar leánya csökkenő eredménnyel zárta a tavalyi évet az azt megelőző esztendőhöz képest. A visszaeső számok azonban nem veszik el a vállalat kedvét a további fejlesztésektől, amire szükség is van, hiszen jövőre összecsapnak a buborékok, Magyarországra érkezik ugyanis az ősi rivális.

Kopott az „Always Coca-Cola” szlogen 2022-ben, nem zárta ugyanis túl fényes eredménnyel a tavalyi évet a kólagyártó hazai leánya, a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. Az elektronikus beszámoló portálra feltöltött beszámoló szerint

a 2021-es 126,7 milliárd után 2022-ben 166,25 milliárd forint nettó árbevételt hozott össze a vállalat, ami 31 százalékos emelkedésnek felel meg.

A belföldi értékesítés 2021-es 111,85 milliárd után 2022-ben 144,7 milliárd forint lett, ami közel 30 százalékos emelkedésnek felel meg. Ehhez nagyban hozzájárulhatott az a megközelítőleg 26 százalékos áremelkedés, amiről Békefi László, a társaság ügyvezetője év elején beszámolt az Indexnek. Szintén árnyalja az árbevétel közel harmadával való bővülést a tavalyi átlagos 14,5 százalékos infláció.

Az exportpiacokon arányaiban még jobban teljesített a vállalat. A 2021-ben mutatott közel 14,88 milliárd forint bevétel után tavaly 25 európai országba szállított terméket mintegy 21,54 milliárd forint értékben (+44,76 százalék).

Az Európai Unión belüli értékesítés 12,6 milliárd (+0,9 százalék), míg az azon kívüli 5,03 milliárd forintot (+62,28 százalék) tett ki 2022-ben. A szolgáltatásexport tavaly arányaiban kiugró eredményt mutatott az azt megelőző évhez képest – az EU-n belül értékesítést több mint megszázszorozta a vállalat (226 millió forintról 2,63 milliárd forint), míg az unión kívüli még nagyobb arányban bővült (68 millió forintról 1,26 milliárd forintra).

A Coca-Cola Magyarország legnagyobb felvevőpiacának továbbra is sorrendben Horvátország (3,35 milliárd forint árbevétel), Csehország (3,28 milliárd forint), Ausztria (3,035 milliárd forint), valamint Szerbia (2,7 milliárd forint) számít, míg az ötödik helyre az a Belgium futott be, amely 2021-ben még nulla forint értékben importált Magyarországról Coca-Cola-terméket, míg tavaly már 1,87 milliárd forintért. Szintén új piacként jelent meg az írországi, a lett, a montenegrói, a spanyol, a francia, valamint a fehérorosz, míg a németországi, a máltai, a holland és nem meglepő módon az orosz szállításait lenullázta a magyar Coca-Cola-leány 2022-ben.

Az adatokból jól kiolvasható, hogy bár jelentősen bővült a Coca-Cola Magyarország európai jelenléte, a nettó árbevétel 86 százaléka a belföldi értékesítésből származik.

Elpárolgott a szénsav

A kiváló árbevétel-növekedést ugyanakkor a fő mutatónak számító adózott eredmény már nem követte le.

A 2021-es 6,18 milliárd forintos eredmény 2022-ben 3,63 milliárdra mérséklődött – a mintegy 42 százalékos visszaesés hűen tükrözi a turbulens gazdasági környezetet.

A saját tőke összege is lefelé tendál év/év alapon, ami a 2021-es 15,5 milliárd után 2022-ben 12,46 milliárd forintot tett ki. A társaság 2022 májusában a 2021-es évre vonatkozó adózott eredmény, valamint az eredménytartalék terhére 6,68 milliárd forint osztalékot hagyott jóvá, amely tavaly júniusban kifizetésre került. A vezetőség a tavalyi évi eredmény tekintetében is osztalékfizetésre tesz javaslatot – írták. A rövid, illetve a hosszú lejáratú kötelezettségek terén is felfelé kúsztak a számok tavaly a két évvel ezelőtti értékhez képest. Előbbinél 17,99-ről 23,4 milliárdra, míg utóbbi esetében 16,45-ről 18,5 milliárd forintra.

Elszálló költségek

Békefi László ügyvezető is beszélt az Indexnek év elején rámutatva, hogy egyik vállalatot, így a Coca-Cola HBC-t sem kerülték el a negatív gazdasági hatások. Erre kiváló példa a költségek elszállása, amely mind az anyag-, mind a személyi jellegű ráfordításoknál tetten érhető.

Az anyagköltség 2022-ben 68,88 milliárd forintot tett ki, szemben a 2021-es 52,8 milliárddal. Az anyagjellegű költségek összessége pedig 99,2 milliárdról közel 130,3 milliárdra kúsztak fel. Bérekre közel másfél milliárd forinttal fizetett ki többet a társaság tavaly (8,82 milliárd), mint egy évvel korábban (7,49 milliárd forint). A teljes személyi jellegű ráfordítások tételsorban a 2021-es 9,95 milliárd forint után 2022-ben 11 milliárd forint szerepel.

Egyéb ráfordítások jogcímen pedig 17,77 milliárd forint ment el, szemben a 2021-es 11,69 milliárddal.

Ezzel összességében 2022-ben a teljes költség 159 milliárd forintot tett ki az azt megelőző 120,8 milliárd után.

Így az – egy vállalkozás objektív minősítésére leginkább alkalmas – üzemi eredmény a 2021-es 7,64 milliárdról 6,25 milliárd forintnál állt meg az előző évben.

Nagyobb sebességre kapcsolnak

A gyengébb 2022-es eredmény ellenére a Coca-Cola Magyarország május végén bejelentette, hogy mintegy 8,7 milliárd forint (23 millió euró) értékben fejleszti gyártási, illetve logisztikai kapacitásait. A vállalat az év végéig egy új gyártócsarnokkal bővíti dunaharaszti központját, amelyben egy nagy teljesítményű, modern gyártósort telepít, a megnövekedett termelési kapacitás támogatására pedig fejlesztéseket hajt végre a rakodási, raktározási teljesítményének növelésére.

„A fejlesztéseket a növekvő piaci igények hívták életre, így mostanra egyértelművé vált, hogy a jelenlegi két, szénsavas üdítőitalokat előállító gyártósor mellé egy újabbra van szükség” – közölte a vállalat.

Az új sor kis és nagy kiszerelésű Coca-Cola, Fanta, Sprite és Kinley szénsavas üdítőitalokat gyárt majd. A legmodernebb technológiák alkalmazása növeli a termelési hatékonyságot, és csökkentik az energia-, illetve vízfelhasználást. A legújabb fejlesztések nyomán a sor kapacitása 50 százalékkal haladja majd meg a korábbi nagy kiszerelésű, szénsavas üdítőitalokat előállító gyártósor teljesítményét és 30 százalékkal növeli meg a vállalat szénsavasüdítőital-gyártó kapacitását.

A vállalat az előző évben is fejlesztette Dunaharasztiban található gyártóbázisát, ahová mesterséges intelligenciával működtetett, úgynevezett picking robotokat telepítettek.

Visszatér az ősi rivális

Szükség is van fejlesztésekre, mivel 2024-től Magyarországon is ismét szemtanúi lehetünk a kóla El Clásicónak. Jövőre megméretteti magát a hazai üdítőital-piacon a Coca-Cola és a Pepsi. Utóbbi ugyanis Magyarországra, egész pontosan Szentkirályra telepíti át a magyar piacra szánt üdítők palackozását. A Pepsi nem új vendég Magyarországon, hiszen 2015-ig Soroksáron palackozták a gyártó italait.

A Szentkirályi tulajdonosa, Balogh Levente, illetve a cseh illetőségű Karlovarské minerální vody (KMV) vállalat 2018 óta számít a PepsiCo üdítők és élelmiszertermékek kizárólagos forgalmazójának, illetve birtokolja a franchise-jogokat, miután megvásárolták a márka magyarországi érdekeltségeit.

Az öt évvel ezelőtti tranzakcióval az olasz Pasquale család tulajdonában álló KMV és a Balogh Levente által 2015-ben alapított közös vállalatcsoport vált a magyar ásványvíz- és alkoholmentes üdítőital-piac legnagyobb szereplőjévé.

A gyártás Magyarországra hozása a piacépítés újabb mérföldkövének tekinthető, így 2024-től a piac várhatóan árgus szemmel figyeli majd a két kólaóriás magyarországi csatározását.

A Szentkirályit is elérték a hullámok

A Coca-Cola HBC mellett a Szentkirályi Magyarország Kft.-t is érzékenyen érintették a kedvezőtlen gazdasági folyamatok. A nettó árbevétel 21,69 milliárdról 26,47 milliárd forintra nőtt 2022-ben az egy évvel korábbihoz képest, az adózott eredmény igencsak gyászos képet fest: a 2021-ben kimutatott 2,4 milliárd forint után tavaly „mindössze” 733 millió forint plusszal zárt a vállalat. Úgyszintén a költségek növekedése emésztette fel a profitot Szentkirályon is, hiszen az anyagjellegű ráfordítások közel 7 milliárd forinttal – 13,27 milliárdról 20,08 milliárd forintra ugrottak egy év alatt, míg a személyi jellegű költségek megközelítőleg 600 millió forinttal 4,65 milliárd forintra nőttek 2022-ben. Mindez pedig az üzemi eredményen is jól látszik, amely a 2021-es 2,7 milliárd után tavaly 941 millió forintot tett ki. A saját tőke ugyanakkor némiképp nagyobb lett: 12,35 milliárdról 13,09 milliárd forintra nőtt.

(Borítókép: A Coca-Cola Hellenic Bottling Company (HBC), az amerikai The Coca-Cola Company, a világ egyik legnagyobb alkoholmentes üdítőital- és szirupgyártója palackozópartnerének üzeme Dunaharasztiban, a Némedi út 104. szám alatt. Fotó: Faludi Imre / MTI)