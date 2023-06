Az infláció laposra taposta a pénztárcánkat

Tovább veszített vásárlóértékéből a magyarok fizetése – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb kereseti adataiból. Bár a bruttó és a nettó átlagkereset is növekedett az előző évhez képest, a munkabér valódi értékéről tisztább képet festő reáljövedelem az áprilisi adatok alapján immár 8 hónapja csökkent. Az infláció visszahúzódásával azonban kedvezőbb irányba indulhatnak el a reálbérek, egyes elemzők szerint leghamarabb augusztusban ismét pozitívvá válhat a reálkereset-index.

Áprilisban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 568 300, a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset 391 700 forint volt. A bruttó átlagkereset 15,5, a nettó átlagkereset 15,4 százalékkal magasabb volt, mint egy évvel korábban – derül ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb kereseti adataiból.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset 523 400 forintra becsülhető, 16,9 százalékkal magasabb, mint egy évvel korábban. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 530 500, a költségvetésben 497 400, a nonprofit szektorban 527 500 forintot tett ki, ami 18,9, 11,7 és 12,4 százalékos emelkedést jelent egy év alatt.

A reálkereset 6,9 százalékkal csökkent, a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 24 százalékos kiemelkedő növekedése mellett.

Ez azt jelenti, hogy már zsinórban nyolcadik hónapja csökken a munkabér vásárlóértéke, vagyis ennyivel kevesebbet ér a fizetésünk az infláció hatására.

A bruttó mediánkereset 442 700 forint volt, 16,4 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit. A kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset mediánértéke 306 700 forintot ért el, 15,3 százalékkal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Az infláció csapdájában a magyarok bére

A reálbérek immár nyolcadik hónapja csökkentek az áprilisi adatok alapján:

szeptemberben 1,9 százalékkal,

októberben 2,2,

novemberben 4,7,

decemberben 5,1,

januárban 7,6,

februárban 19,6,

márciusban 6,9,

áprilisban pedig szintén 6,9 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest.

A januári 25,7 százalékos csúcsról májusra már 21,5 százalékra csökkent az infláció, és a mérséklődés a következő hónapokban várhatóan tovább folytatódik. Ennek megfelelően a legvalószínűbb az, hogy szeptemberre – a hatósági energiaaárak átalakításának bázisba kerülésével – válik ismét pozitívvá a reálkereset-index, esetleg szerencsés esetben ez már augusztusban megtörténhet Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető elemzője szerint.

Felmondási hullám söpör végig a világon

A felmondási hullám világszerte folytatódik, mivel a megélhetés szerte a világon egyre több pénzét emészti fel a munkavállalóknak, akik rendre új, jobban fizető állás után néznek, mutattuk be korábban a PwC globális munkaerőpiaci kutatását, amelyben Magyarországot is vizsgálták. A felmérés rámutat többek között arra is, hogy egyre kevesebben vannak, akiknek a hónap végén marad pénzük.

Magyarországon a munkahelyével elégedett emberek aránya jelentősen alacsonyabb (33 százalék), mint globális szinten (71 százalék)

– állapították meg a kutatásban. A magyar válaszadók többsége (59 százaléka) azt válaszolta, hogy a számláit rendezni tudja, de alig vagy egyáltalán nem marad pénze megtakarításra, nyaralásra és egyéb kiadásokra. Globális szinten ez az arány 42 százalékon áll.

Torzít a fegyverpénz

Az idei év január–április közötti időszakát vizsgálva a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 551 400 forint volt.

A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 366 700, a kedvezményeket is figyelembe véve 380 000 forintot ért el.

A bruttó, a kedvezmények nélkül számított nettó átlagkereset, valamint a kedvezmények figyelembevételével számított nettó kereset egyaránt 12 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Az átlagkereset változását befolyásolta a 2022 februárjában a honvédelmi és a rendvédelmi hivatásos állománynak kifizetett hathavi illetménynek megfelelő szolgálati juttatás, más néven fegyverpénz. Ennek hatását kiszűrve a bruttó átlagkereset és a kedvezmények figyelembevételével számolt nettó átlagkereset növekedése egyaránt 4 százalékponttal lenne magasabb a KSH megállapítása szerint.

A teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete a legalább öt főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél 568 800 forint volt. A nettó átlagkereset kedvezmények nélkül 378 300, a kedvezményeket is figyelembe véve 391 600 forintot ért el.