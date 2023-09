A bankpánik árnyékában házasodtak össze, jól jártak a friggyel

Nagy nyereséget könyvelt el a UBS a Credit Suisse felvásárlásán. A svájci bankóriás még a tavaszi bankpánik idején lépett frigyre csőd szélén tántorgó vetélytársával.

A Credit Suisse kötéltáncáról tavasszal az Index is részletesen beszámolt. Márciusban a bank részvényei drámai módon zuhantak be, miután az utóbbi években egyre-másra érték a botrányok és az elmarasztaló bírósági ítéletek különféle ügyek miatt. A nemzetközi piacon is meghatározónak számító intézmény pénzügyileg is nehéz helyzetbe került, tavaly szeptemberben például mintegy 5000 munkavállalótól kellett megválniuk.

A bankpánik árnyékában léptek frigyre

Az Egyesült Államokból az öreg kontinensre átgyűrűző bankpánik pedig arra késztette a betéteseket, hogy komolyan átgondolják, mely bankban bízhatnak, és hol nem érdemes a pénzüket tartani. A célkeresztbe került a botrányokkal terhelt Credit Suisse, amelynek mindemellett az üzleti modelljét is pellengérre állították a befektetők, mondván, az nem termel nyereséget.

A svájci központi bank 54 milliárd dolláros mentőövvel segítette ki a Credit Suisse-t a likviditás és a befektetői bizalom megerősítése érdekében. A bank részvényei azonban ennek ellenére is zuhantak. A hitelkockázati mutatók – amelyek a befektetők pesszimizmusát tükrözik – alig változtak. A pénzintézet nem tápászkodott fel a földről, sőt a feldarabolása, felvásárlása és a megszüntetése is terítékre került – végül a felvásárlás valósult meg.

Korábban az Index a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökével, Kandrács Csabával készített interjút, ahol a jegybanki vezető elmondta, hogy a magyar bankszektor immunrendszere erős , ezért sem tudta megfertőzni az amerikai és svájci bankválság.

Jól jártak a házassággal

A felvásárlás júniusban zárult, ennek következtében a második negyedéves gyorsjelentést a szokásoshoz képest később tette csak közzé a UBS.

A negyedéves nyereség közel 28,9 milliárd dollárt tett ki, ami számottevően meghaladja az elemzők által várt 12,8 milliárd dollárt

– jelezte lapunknak Árokszállási Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. vezető elemzője, rámutatva, hogy az UBS közlése szerint az eredmény elsősorban a Credit Suisse felvásárlásán elkönyvelt, közel 29 milliárd dolláros negatív goodwill miatt lehetett ilyen magas. A bankóriás 3 milliárd svájci frankot fizetett a Credit Suisse-ért márciusban. A UBS részvényárfolyama az utóbbi hetekben meredeken emelkedett, így idén már 30 százalékot meghaladó pluszban van augusztus végéig.

Lépésről lépésre olvadnak össze

A UBS jelentéséből egyelőre az integrációhoz kapcsolódó pluszköltségek látszanak, de ezek nem meglepők, különösen egy ilyen sebtében eldöntött felvásárlás esetében – világított rá Árokszállási Zoltán.

Azaz szimplán a költségsorok összehasonlítása kevésbé releváns még a jelenlegi helyzetben, mivel a két bank egybegyúrása több évig tartó folyamat lesz

– magyarázza a szakértő, megjegyezve, hogy bár a Credit Suisse svájci operációját teljesen magába kívánja olvasztani a UBS, a két entitás átmenetileg külön-külön működik tovább, a 2024-re tervezett jogi integrációig. Az üzleti területek, IT-rendszerek integrációjára az ezt követő években kerülhet sor.

Költségcsökkentés és leépítések

A bankóriás korábban költségcsökkentéseket és ezzel párhuzamosan leépítéseket lengetett be, erről is kérdeztük az Equilor vezető elemzőjét.

Egyelőre tervekről lehet inkább beszélni, bár a felvásárlás bejelentése után a tavaszi hónapokban érkeztek arról hírek, hogy jó néhány képzett befektetési bankár távozott a Credit Suisse-től

– mutatott rá Árokszállási Zoltán. A felvásárlás után a két bank összlétszáma 120 ezer főre duzzadt, ebből a tömegből a UBS az összeolvadási folyamat végére 30 százalékot kíván leépíteni a tervek szerint. 2026-ig 10 milliárd dolláros költségmegtakarítást kívánnak elérni az egyesült bankcsoportnál. A szakértő szerint fontos kérdés az is, hogy az időközben a Credit Suisse-től elvándorolt ügyfélvagyon érdemi részét vissza tudja-e édesgetni a UBS a következő években. Ezzel kapcsolatban az utóbbi időben pozitív hírek jöttek, mivel júniusban már újra beáramlást lehetett látni a Credit Suisse vagyonkezelési üzletágánál.

Korábban megírtuk, hogy a UBS azzal, hogy fölvásárolta a Credit Suisse-t, a svájci banki hitel- és betétállomány egynegyede fölött rendelkezik, emellett befoghatja a nagyobb amerikai bankokat is. Nem túlzás tehát azt állítani, hogy a két bank nászából egy óriás született.

A befektetők csillogó szemekkel néznek a házasságra

A felvásárlást tavasszal kormányzati garanciavállalás mellett döntötték el. Azonban augusztus elején a UBS bejelentette, hogy a bank a svájci államnak az esetleges veszteségek 10 milliárd dollárig terjedő térítésének garanciájával nem kíván élni.

Ez azt jelzi, hogy a UBS azt látja, hogy a Credit Suisse-től nem örököl meg tetemes veszteségeket. Bár a UBS a felvásárlással összefüggésben mintegy 55 milliárd dollárnyi eszközt helyezett külön felügyelet alá, amelyből származhatnak még veszteségek, ez a bejelentés pozitívan hatott

– mondta az Indexnek Árokszállási Zoltán. A szakértő szerint ezért is lehet, hogy az év eleje óta már több mint harminc százalékkal emelkedett a UBS papírjainak árfolyama augusztus végéig.

(Borítókép: Denis Balibouse / Reuters)