Az ittas vezetés nagyjából azóta velünk élő jelenség, amióta autót vezetünk. Ahogy arról sok szerencsétlen baleset is tanúskodik, az „iszik vagy vezet” eldöntendő kérdés összemosása emberéleteket is veszélybe sodor. De vajon miként ellenőrzik az ittas vezetést az autómegosztókat használóknál? Az Index a három, Magyarországon működő autómegosztó vállalatot kérdezte a témában. A carsharingpiacról korábban egy hosszabb elemzésről számoltunk be.

Kevesebb mint 3 százalék

Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyi, az alkalmazásukat használó sofőrt értek ittas vezetésen. A GreenGónál nem vezetnek erről szóló nyilvántartást, míg a ShareNow-nak nem áll módjában megosztani az információt.

A Mol Limo már bőbeszédűbb volt. „Egy autóra vetítve nagyságrendileg évente egy szabálysértési ügyünk van, kétharmaduk parkolással, egyharmada gyorshajtással függ össze, és csak egy kis részt tesz ki az ittas vezetésből fakadó szabálysértés.

Az autóinkkal történt balesetekben kevesebb, 3 százalékban volt ittas a sofőr

– közölték.

Megjegyezték, hogy az elmúlt évek során több sikeres intézkedést hajtottak végre annak érdekében, hogy a felhasználók kevesebb szabálysértést kövessenek el, beleértve a parkolási, gyorshajtási és ittas vezetést is.

A vállalat idén júniusban változtatta meg árazási politikáját. „A gyorshajtások, illetve az abból adódó balesetek megelőzése érdekében a korábbi – a carsharingre alapvetően jellemző – percalapú árazási struktúránkat kilométer-alapúra váltottuk, ennek hatása pedig már most érezhető” – közölték.

Ennek célja, hogy a felhasználók ne legyenek időnyomás alatt az utazás során, és a sietség helyett a biztonságos közlekedés kerüljön előtérbe. „Egy 7 km-es útért akkor is ugyanakkora összeget fizetnek, ha 20 perc alatt, rohanva teszik meg, vagy ha 40 perc alatt kényelmesen, a sebességkorlátozásokat betartva autóznak” – közölték.

Nem nyújt mentőövet a logó

A városi legenda szerint a carsharinget használó sofőröket ritkábban ellenőrzik, ezért az ittas vezetők bátrabban ülnek ilyen autó volánja mögé. A szolgáltatók azonban egyöntetűen épp ennek ellenkezőjéről számoltak be.

A GreenGo arról számolt be, hogy a „civil” autókénál sokkal gyakrabban szondáztatják a vállalat járműveivel közlekedő sofőröket. Hasonlóan nyilatkozott a Mol Limo is. „Több flottatechnikus kollégánk dolgozik az éjszaka folyamán, ők arról számolnak be, hogy gyakran egy éjszaka alatt többször is igazoltatják őket, ha carsharinglogós autóval közlekednek a városban” – közölték.

A ShareNow-nak nincs információja arról, hogy nagyobb vagy kisebb-e a hajlandóság az ittas vezetésre a megosztott autók használatakor más járművekhez képest, ám tapasztalatuk szerint az összes felhasználóhoz képest nagyon alacsony számú kisebbséget jelentenek az alkoholos befolyásoltság alatt vezetők.

A rendőrség rendszeresen ellenőrzi, hogy a megosztott autókat használók vezetésre alkalmas állapotban ülnek-e a volán mögé. Ezt szolgáltatóként a lehető legnagyobb mértékben üdvözöljük és támogatjuk, hiszen a biztonságos közlekedés elsődleges prioritás számunkra

– erősítették meg.

Hozzátették ugyanakkor, hogy az ittas vezetés előzetes kiszűrésére jelenleg nincs jogi lehetőség, de folyamatosan keresik az új, jogszerű technológiai megoldásokat. „Emellett az autókban található rendszerek segítségével szűrjük és ellenőrizzük a nem rendeltetésszerű használatot, amelyet ismétlődő előfordulás esetén az Ászf-ünk szerint szankcionálunk. Erre fókuszált a nemrég befejeződött tesztidőszakunk is, aminek keretében a Bosch szolgáltatását teszteltük az autón belüli dohányzás, a külső sérülések keletkezése, illetve az agresszív vezetés detektálására” – mutatott rá a cég.

Ez történik tettenérés esetén

De mi történik, ha a rendőrség ittas vezetésen ér egy autómegosztó-felhasználót? A GreenGo arról számolt be, hogy a hatóságok nem minden esetben értesítik a céget, csak akkor, ha az autó balesetet szenvedett, vagy rossz helyen áll, mert a felhasználó a rendőrségi intézkedés miatt nem folytathatja az útját, és nem tudja a bérlést jó helyen lezárni.

„A rendőrség az eljárás során felveszi a kapcsolatot 0–24-es ügyfélszolgálatunkkal, hiszen a vétkes sofőr nem vezetheti tovább az autót, így a kollégáink segítenek az autó elszállításában” – nyilatkozta a Mol Limo.

Hasonlóan válaszolt a ShareNow is: az ilyen eseteket a rendőrség általában az ügyfélszolgálaton keresztül jelzi, majd, amennyiben szükséges, a kollégák gondoskodnak az operatív teendőkről, az autó szabályos elhelyezéséről, vagy egy esetleges baleset esetén a kárügyintézésről, szükség esetén az autó elszállításáról.

Nem különböztet meg a rendőrség A rendőrség az autómegosztó szolgáltatásokat igénybe vevő járművezetőkről nem gyűjt statisztikai adatokat, és az egyes eljárásokhoz tartozóan sem rögzít ilyen információkat. A járművezető és az általa elkövetett jogsértés tekintetében nincs annak jelentősége, hogy a vezetett jármű kinek a tulajdona, ez az ellenőrzéseknek sem szempontja. A közlekedési szabályok megtartásának ellenőrzését elsősorban a baleseti okok között megjelenő jogsértésekre összpontosítva végzi a rendőrség – közölte az Index megkeresésére az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK).

Súlyos százezreket bukhatnak

Az autómegosztók járműveivel ittas vezetésen ért sofőröknek nemcsak a hatóságok által kiszabott büntetéssel kell szembenézniük, de súlyos összegű kötbért is fizetniük kell.

„Az ittas vezetéses ügyeket, akár okozott balesetet a sofőr, akár nem, az Ászf (Általános szerződési feltételek) szerint kezeljük.

Az ittas vezetés 350 ezer forintos kötbérrel sújtható.

Bízunk abban, hogy a magas kötbér összege is elrettentő erővel bír a felelőtlen sofőrök számára” – jelezte a Mol Limo. Hozzátették: a szabálysértési bírságok közvetlenül a céghez érkeznek, a kollégáink a bírság beérkezését követően azonnal felkeresik a vétkes sofőrt, akinek a bírságot és a hozzá tartozó ügyintézési díjat is meg kell fizetnie.

A ShareNow-nál még magasabb összegig, 500 ezer forintig terjedhet az ittas vezetésből fakadó kötbér.

„Fontos, hogy az ittas vezetéssel egyidejűleg történő baleset esetén nem érvényes az autó biztosítása – ami egyébként nem csak a megosztott autókra igaz –, így az akár több millió forintos kár teljes megtérítése is a felhasználót terheli” – jegyezte meg a cég.

A GreenGo is kötbért számít fel, a konkrét összeget azonban nem említette. Továbbá károkozás esetén a teljes összeg megtérítésére kötelezik a felhasználót.

(Borítókép: A GreenGo egyik autója halad a Lánchíd utcában 2016. december 29-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)