Jönnek a robotok és velük a rideg valóság, hamarosan lefő a kávé

Az ősi kínai társasjáték, a Go hihetetlenül összetett, több a lépések variációja, mint ahány atom van az ismert világegyetemben. Néhány évvel ezelőtt egy mesterséges intelligencia rendszer legyőzte a Go világbajnokát. Az AI-rendszerek azóta csak fejlődtek.

– állapította meg Theodore Boone az Indexnek adott exkluzív interjúban. Elárulta, hogy Magyarországon elindítottak egy kísérleti programot, ahol a mesterséges intelligenciát a radiológusok arra használják, hogy másodvéleményt kérjenek a mellrák jeleit kimutató mammográfiáról. A szakértő ugyanakkor figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligenciát eszköznek kell tekinteni, ami tévedhet, ezért szükség van érdemi emberi felügyeletre.

– véli Boone, hozzátéve, hogy a mesterséges intelligencia alkalmazásakor kritikus fontosságú, hogy mindig szem előtt tartsuk a páratlan magyar matematikus és zseni, Neumann János szavait, amit a „A számológép és az agy" című kéziratában olvashatunk: „Az emberi agy végül is a legjobb példa, amivel rendelkezünk egy intelligens rendszerre". Szerinte a magyar tudós szellemi hagyatékra tudunk és kell is építenünk.

Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszter korábban kiemelte, hogy a digitális gazdaság már ma is a teljes GDP legalább 25 százalékát adja, a fejlett technológiák – úgymint az 5G, a mesterséges intelligencia vagy a Big Data – használata pedig a gazdaságok legfontosabb kitörési pontjává vált. Magyarország célja pedig, hogy 2030-ra az Európai Unió legjobban teljesítő tíz országa közé lépjen előre a digitális gazdasági és társadalmi fejlettséget tekintve. Az Indamedia csoport által rendezett AI Summit konferencián bemutatta, hogy végtelen a területek száma, ahová az AI be tud lépni. „Használni kell, fejlődni, kutatni” – fogalmazott a miniszter.

Theodore Boone szerint minden esély megvan arra, hogy Nagy Márton terveit elérjük, mivel ahogy ő fogalmaz, „Magyarország legnagyobb természeti erőforrása az emberei". A szakember szerint Magyarország nagyszerű lehetőségek előtt áll, az AI-technológia berobbanásának pillanatában szerezhet hazánk vezető szerepet, amelyben oroszlánrésze van a magyar oktatási hagyományoknak, a kiemelkedő mérnöki képzéseknek.

– világított rá Theodore Boone, megjegyezve, hog az AI gyorsan fejlődik, és a változások már most érezhetők. A szakértő hangsúlyozta, hogy fontos a társadalom széleskörű bevonása és a szabályozási kérdések megoldása, hogy a technológiában rejlő potenciált teljesen kiaknázhassuk.

Arisztotelész a Nikomakhészi etikában azt írta: "Mindenki azokat a dolgokat ítéli meg helyesen, amelyeket ismer, és ezeknek jó elbírálója”. Ennek szellemében a mesterséges intelligenciának és következményeinek már az egyetem előtti tantervben is szerepelnie kellene, mert az AI mindenkire hatással lesz – érvel Theodore Boone.

– fogalmazott a szakértő, aki szerint a prediktív AI-rendszerek a jövőben nagyobb szerepet játszhatnak az igazságszolgáltatásban, megjósolva, hogy egy börtönben lévő bűnöző, aki jó magaviseletéért idő előtt szabadulna, elkövetne-e újabb bűncselekményt. Pont ezért, mivel emberek életéről dönthet az AI, fontosnak tartja, hogy minél jobban kiismerjük a technológiát, hiszen csak akkor ítélhetünk jól.

Az AI Summiton a hazai felsőoktatás vezéralakjai bemutatták, hogyan írja át a magyar felsőoktatást a mesterséges intelligencia a számonkéréstől a karriertanácsadásig.

A jövőben tehát a mesterséges intelligenciát egyre több területen, egyre nagyobb előszeretettel alkalmazzák. Boone szerint az oktatási intézményeknek is reagálniuk kell erre a változásra.

– tanácsolja a szakértő a pályakezdő joghallgatóknak, rávilágítva, hogy a technológia okozta zavarok az emberiség történelmében már természetesnek vehetők, és gyakran épp annyi lehetőséget teremtenek, mint amennyit megszüntetnek. Theodore Boone szerint az ügyvédeknek proaktívnak kell lenniük, és meg kell tanulniuk, hogyan alkalmazzák és ellenőrizzék az AI-rendszereket, ha sikeresek akarnak lenni ebben az új világban.

– jelezte a jogtanácsos, aki szerint nagy kérdés, hogy a jogi egyetemen tanuló hallgatóknak mi lesz a szerepe egy vállalatnál vagy egy ügyvédi irodánál, amikor az ügyvédjelöltek által korábban végzett munka egyre nagyobb részét fogják átvenni a mesterséges intelligenciával működő rendszerek.

„Az AI-rendszerek már most is tudnak memot és szerződésvázlatot készíteni, bírósági ügyeket összefoglalni, valamint szerződéseket gyorsan és költséghatékonyan felülvizsgálni és összefoglalni” – sorolta a szakértő, rámutatva, hogy nincsenek könnyű helyzetben a kezdő jogászok, mivel egy új környezetben kell megtalálniuk a helyüket.

Az egyik legnagyobb kihívás az AI kapcsán az adatvédelem és a magánszféra védelme. Boone példaként említi, hogy az egészségügy területén a diagnosztikát segítő mesterséges intelligencia rendszerek gyakran hatalmas mennyiségű klinikai adatot használnak fel. Részben ez teszi ezeket a rendszereket olyan hatékonnyá. Az emberek többsége azonban úgy véli, hogy a felhasznált egészségügyi adatoknak anonimnak kell lenniük, nem szabad, hogy ezeket az adatokat vissza lehessen vezetni ahhoz a személyhez, akire ténylegesen vonatkoznak.

– világított rá a szakértő, hogyan adjuk fel a szabadságunk egy szeletét az ingyenes alkalmazások kényeleméért. Ezt tetézi az „elfogadom a feltételeket" felugró ablak, amelyre az emberek gyakran anélkül kattintanak, hogy elgondolkodnának azon, mit is jelent valójában, mibe egyeznek bele.

Az Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok intenzíven dolgoznak az MI szabályozásán. Az EU az AI-ról szóló törvénytervezetében – amely még nem véglegesített vagy nem lépett hatályba, de úgy tűnik, hogy folyamatban van – azt a nézőpontot képviseli, hogy meg kell vizsgálnunk a különböző típusú AI-rendszerek által jelentett kockázatot, és az AI-rendszerek három kategóriáját kell létrehoznunk: alacsony kockázatú AI-rendszerek, magas kockázatú AI-rendszerek és tiltott AI-rendszerek.

A jogtanácsos szerint az olyan alkalmazások, mint a Spotify vagy a Netflix az alacsony kockázati kategóriába kerülnének. A magas kockázati kategóriába tartozhatnának az oktatásban, az igazságszolgáltatásban, az egészségügyben, az energiaügyben, a pénzügyekben és az infrastruktúrában történő mesterséges intelligencia alkalmazásával kapcsolatos kérdések, mivel ezeken a területeken nagyobb kockázatot látnak az emberekre és a társadalomra nézve.

– világított rá a jogi szakember. Kifejtette, hogy a helyzet most olyan gyorsan változik, hogy nem kell 2030-ra készíteni az előrejelzéseket, érdemesebb három vagy négy éves távlatban beszélni. Az egészségügyön kívül hatalmas potenciált lát az energia, a mezőgazdaság és a környezetvédelem területén is. „Alapvető változások lesznek, ami miatt nagyon fontos, hogy az emberi felügyeletre, az etikára és a szabályozásra összpontosítsunk. Ha ezeket a témákat átgondoltan és gondosan kezeljük, akkor óriási előnyökkel járnak majd, amelyek messze felülmúlják az elkerülhetetlenül bekövetkező zavarokat” – zárta gondolatait Theodore Boone.

Jogtanácsos, AI-szakértő, egyetemi oktató

Theodore S. Boone a Dentons budapesti irodájának jogtanácsosa, aki a Corvinus Egyetem oktatója. Boone a Dentonsnál mesterséges intelligenciával és egyéb technológiai témákkal foglalkozik, emellett a Corvinus Egyetemen a „Business Leadership in the Age of Artificial Intelligence” című kurzust oktatja. Munkája során Boone az Egyesült Államokban és Európában vezető nemzetközi ügyvédi irodáknál és a Big 4 egyikénél betöltött korábbi vezetői pozícióiból származó tapasztalataira támaszkodik, valamint az Amerikai Kereskedelmi Kamara, Magyarország korábbi elnökeként és a Georgetown University jogi karának adjunktusaként dolgozik. Az AI-szakértővel közvetlenül az idei Sziget Fesztiválon tartott, „Justice, Truth and Free Will in the Age of AI" címet viselő keynote előadása előtt készítettünk interjút.