Lerántották a leplet a hatósági áras üzemanyagokról: nem is ellenőrizték a tankolók forgalmi engedélyét

2022. december 6-án a Kormányinfón jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, hogy a pánikvásárlás megszüntetése és a folyamatos üzemanyag-ellátás érdekében az állam a Mol javaslatára eltörli a benzinárstopot a magyar kutakon. Ennek hatására jelentősen megugrottak az üzemanyagárak, ma mintegy 200 forinttal kerül többe.

Az Átlátszó közadatigénylésben próbálta megtudni a NAV-tól, mennyi 480-as üzemanyag fogyott az árstop idején. Erre azt a választ kapta a lap, hogy a „fenti tárgyban írt levelére válaszul tájékoztatom, hogy a kért statisztika nem áll a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendelkezésére.”

Ez már csak azért is furcsa, mert a benzinturizmus miatt a kormány 2022. május 27-től csak a magyar rendszámú autóknak engedélyezte a hatósági áras üzemanyag vásárlását, a külföldieknek maradt a jóval magasabb piaci ár. Ennek ellenőrzése érdekében pedig a kutak minden tankolásnál leolvasták a járművek forgalmi engedélyén lévő vonalkódot, és enélkül nem is adtak üzemanyagot, ahogy azt a MOL is bejelentette 2022 májusában.

A lap arról ír, a Nemzeti-Adó- és Vámhivatal (NAV) ellenőrzi a Kormányrendelet szerinti kötelezettségek megtartását. Amennyiben a NAV az ellenőrzéskor megállapítja a rendelet szerint kötelezettségek megsértését, 6 millió forinttól kezdve akár 15 millió forintig terjedő bírságot szabhatott volna ki.

Mi lett az adatokkal, eljutottak a NAV-hoz? Az Átlátszó felidézte tavaly augusztusi közleményét az adóhatóságnak, amely szerint: „Ha az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője vagy annak képviselője az üzemanyagot hatósági áron értékesíti, feljegyezheti és számítógépes rendszerében kézi bevitellel vagy vonalkód beolvasásával rögzítheti a tankoló gépjármű forgalmi rendszámát és azt az értékesítéshez tartozó bizonylattal együtt tárolhatja. Ha az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetője rögzíti ezeket az adatokat, akkor a forgalmi rendszámról és a hozzá tartozó bizonylatról adatot kell küldenie a NAV-nak.”

Rákérdeztek, hogy ha a MOL-, Shell-, OMW-hálózatban csak forgalmival lehetett tankolni, aminek a vonalkódját be is szkennelték, akkor ezek az adatok eljutottak-e az adóhatósághoz. A jelek szerint nem. A NAV az Átlátszó kérdésére azt írta:

A hatósági üzemanyagáras jogszabály a rendszám rögzítésére nem kötelezte az üzemeltetőket, az csupán egy lehetőség volt.

Mint kiderült, „az üzemanyagtöltő állomás üzemeltetőjének akkor kellett a forgalmi rendszámról és a hozzá tartozó bizonylatról adatot küldenie a NAV-nak, ha rögzítette ezeket az adatokat. Ehhez kapcsolódó jogsértést a NAV nem tárt fel”.