Rossz hír az autósoknak: drágulnak jövőre az autópályadíjak

Közzétették a 2024-es autópályamatrica-díjakat, amely alapján jelentős áremelkedéssel számolhatnak az autósok. A Nemzeti Útdíjfizetési Zrt. a honlapján részletezi a hivatalos jövő évi árakat.

Az autópályák és autóutak használati díját szabályzó Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) rendelete alapján, az árak megállapításánál az adott év augusztusában mért inflációs érték – 16,4 százalék – a mérvadó.

A drágulás jól látható az árakat részletező táblázatban. A D1-es kategóriában már a 10 napos matrica összege is 900 forinttal emelkedik, az éves matricáért pedig 8070 forinttal kell többet fizetni. A vármegyei matrica, a pótdíjak, pótdíjkülönbözetek esetében is áremelkedéssel kell számolni. A megállapított bruttó díj tartalmazza az áfát is.

Forrás: NÚSZ Zrt.

Az oldalon még nem tettek említést a napi matricák díjáról, amit egy európai uniós rendelet szerint jövő év márciusáig minden tagországnak kötelezően kell bevezetnie.

Mint írtuk, jövőre az M0-s autóút mellett az M44-es, az M30-as és az M76-os autóút bizonyos szakaszai is fizetőssé válhatnak egy jogszabálytervezet szerint.

Így gyakorlatilag a teljes M0-s körgyűrű fizetőssé válhat január 1-jétől. A Magyar Közút felmérése szerint tavaly csaknem 76 ezren használták ezt a körgyűrűt naponta.