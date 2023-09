Felbolydult Alsózsolca az akkumulátor-újrahasznosító üzem létesítésének hírére, a lakossági fórum is kis híján bokszmeccsbe torkollott. A beruházó Andrada azóta saját maga döntött úgy, hogy a szükségesnél is szigorúbb eljárást, környezeti hatásvizsgálatot kezdeményez. Most pedig a szlovén cégcsoport társalapítója az Index kérdéseire számos egyéb tévhitet eloszlatott, kitérve a beruházás fő motivációira, az egészségügyi kockázatokra, illetve arra, hogy közép- és hosszú távon mit hozhat a településnek ez a projekt.