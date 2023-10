Az uniós forrásokkal kapcsolatban érkező hírek megmozgatták a forintot a hét elején. A Financial Times értesülései szerint november végéig az EU feloldhatja annak a 13 milliárd eurónyi kohéziós forrásnak a blokkolását, amit az igazságügyi reform végrehajtásához kötött korábban a szervezet. Az értesülést az Európai Bizottság részéről Vera Jourová cáfolta, és egyelőre még nem történt megegyezés. A következő hetekben is meghatározó árfolyammozgató hatása lehet az uniós forrásokról érkező híreknek. A főbb európai tőzsdékkel párhuzamosan a magyar BUX-index is negatívan teljesített. A gáz és az olaj ára egyaránt csökkent. Heti tőzsdei összefoglalónk.