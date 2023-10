Mint a Bloomberg írta, az utóbbi időben több tényező is nehezítette Európa helyzetét, aminek már a második telet kell átvészelnie az orosz szállítmányok nélkül, amelyekre az utóbbi években nagyrészt támaszkodott.

Egyrészt Izrael és a Hamász konfliktusa (amely miatt leállt például egy gázmező kitermelése is), másrészt az Észtország és Finnország közti gázvezeték, a Balticconnector megrongálódása is növelhette a gáz árát a közelmúltban. Az utóbbi esettel kapcsolatban a szabotázs gyanúja is felmerült, de a vizsgálat még zajlik.

Mindezek miatt

a földgáz ára hét hónapja nem látott szintre tért vissza Európában.

Pénteken a londoni ICE tőzsdén meghaladta a 600 dollárt a novemberi jegyzésű gáz 1000 köbméterenként mért ára. Azóta, hogy a finn sajtó kedden bejelentette a Balticconnector megrongálódását, folyamatosan nőtt az ár: először 540 dollárra ugrott (14 százalékos emelkedéssel), majd csütörtökre az 580-as szint magasságába emelkedett tovább.

A Bloomberg szerint nincs kizárva a további emelkedés sem most, amikor közeleg a tél. Egyes előrejelzések szerint viszonylag meleg télre lehet számítani Európában, de a következő napokban jön egy lehűlés, ami szintén az áremelkedés irányába hathat rövid távon.

Ez utóbbiról a brit The Guardian azt írta, hogy elsősorban Európa nyugati és középső részét éri el egy sarkvidéki légáramlat (az előző hétvégén északkeleti irányból érkezett egy ugyanilyen áramlat, az elérte Magyarországot is).

A Balticconnector megrongálása miatt a Balti-tengernél működő energiavállalatok gyors tempóban kezdték el növelni a vezetékeik, illetve a kritikus energia-infrastrukturális létesítmények védelmét. Finnország csütörtökön azt közölte az esettel kapcsolatban: nincs kizárva, hogy egy „állami szereplő” állhat a vezeték megrongálása mögött (konkrét nevet most nem mondtak, de korábbi nyilatkozataik szerint ez Oroszország lehet). A finn sajtó szerint legalább egy orosz hajó a vezeték szivárgásának kezdetekor a közelben járt, a nyáron pedig három orosz hidrográfiai kutatóhajó is a vezeték közelében vizsgálódott.