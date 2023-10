Izrael olyan helyen kaphat ütést, amivel kevesen számoltak

Miközben Izrael felkészül egy hosszú háborúra, a humanitárius következmények mellett az elhúzódó harc jelentős romboló hatással lehet az ország gazdaságára is. Izrael már így is az egyik legtöbbet költötte a hadseregére, és a háború további terheket ró az államkasszára – jelezte lapunknak Regős Gábor, a Makronóm Intézet vezető elemzője.

Amióta a Hamász fegyveresei múlt szombaton meglepetésszerű terrortámadást hajtottak végre, az izraeli védelmi erők több mint 300 ezer tartalékost hívtak be szolgálatra, amire a közelmúltban még nem volt példa. Izrael állandó hadserege, légiereje és haditengerészete 150 ezer tagból áll.

A tartalékos erők mintegy 450 ezer tagot számlálnak, akik közül sokan nagyobb harci tapasztalattal rendelkeznek, mint az állandó hadsereg fiatalabb katonái. A tartalékosok tanárok, mezőgazdasági dolgozók, ügyvédek, orvosok, ápolók, turisztikai és gyári munkások.

A gazdasági kár mértéke attól is függ, hogy a tartalékosok mennyi ideig maradnak távol a munkahelyüktől. A lakosságszám Magyarországhoz hasonlóan 9,6 millió fő körül alakult, amelyből nagyságrendileg 4,3 millió volt a foglalkoztatottak száma, míg a munkanélküliségi ráta a második negyedévben alacsony, csupán 3,4 százalék volt.

Az infláció augusztusban 4,1 százalékot tett ki, itt alapvetően a decemberi 5,4 százalék óta csökkenő tendencia látható. A 2022-es adatok alapján vásárlóerő-paritáson számolva az egy főre jutó GDP-ben Izrael a világ országai között a 37. helyen állt a Világbank adatai alapján, viszonyításképpen Magyarország ebben a listában a 44. helyen, Csehország pedig a 35. helyen található.

Jelentős ütést kaphat az izraeli gazdaság

„Izraelben az OECD-országok között a legmagasabb GDP-arányosan a kutatás-fejlesztésre fordított kiadás, 2021-ben 5,6 százalék” – jelezte lapunknak Regős Gábor. A Makronóm Intézet vezető elemzője rámutatott, hogy az izraeli gazdaság szerkezetileg szolgáltatásközpontú, azon belül is a magas hozzáadott értékű szolgáltatások, elsősorban az infokommunikáció súlya.

A háború elsősorban a turizmust érintheti közvetlenül, a turisták lemondták az utazásokat, és kérdés, mikor indulhat újra ismét

– jelezte a vezető közgazdász, megjegyezve, hogy a turizmus Izraelben is még a koronavírus-járvány utáni kilábalás időszakában tartott. A háborúnak negatív hatása lehet a külföldi tőkebeáramlásra is, ha nem sikerül rendezni a konfliktust rövid idő alatt. Meghatározó Izrael vegyipari ágazata is, amely az ország exportjának egyik fő forrása.

A Holt-tenger térsége gazdag ásványi anyagokban. A Gázai övezettől mindössze 35 kilométerre északra fekvő Asdod kikötője a káliumkivitel egyik fő csomópontja, amely anyag a műtrágyák gyártásához elengedhetetlen. A Wall Streetet annyira aggasztotta az Izraelből eredő esetleges káliumellátási probléma, hogy a hét elején több műtrágyarészvény is jelentősen megugrott, többek között a Mosaic és a CF Industries. Mindkettő közel 7 százalékkal emelkedett a szombati támadás utáni első kereskedési napon – mutatott rá elemzésében a CNBC.

A legnagyobb problémát az jelentheti, hogy a háború költséges

– jelezte lapunknak Regős Gábor, elmagyarázva, hogy a kormányzat GDP-arányos hiánya tavaly 2,8 százalékot tett ki. Az idei évre 1 százalékos hiányt terveztek, azonban a bevételek az év első 8 hónapjában elmaradtak a tervezettől, amelyben a háború hatása még nem jelenik meg.

Az elhúzódó konfliktus költségvetési terhei az államadósságban is megjelenhetnek, miközben Izrael már eleve az egyik legtöbbet költi a haderejére: az IMF adatai szerint 2022-ben GDP-arányosan 4,5 százalékot, viszonyításképpen Oroszország 4,1, az USA pedig 3,5 százalékot

– ismertette a Makronóm Intézet vezető közgazdásza, rámutatva, hogy Ukrajnával nem célszerű összehasonlítani a helyzetet, főleg ha figyelembe vesszük, hogy ott az infrastruktúrát is jelentős kár érte – ez Izraelben nem következett be, így újjáépítésre sincs szükség.

Jó esély van rá, hogy Izraelben gyorsan visszatér az élet a korábbi kerékvágásba, ha a konfliktus nem szélesedik ki és húzódik el

– mondta lapunknak Regős Gábor, arra alapozva, hogy nem indult el a tömeges kivándorlás az országból. A háború hatására az izraeli deviza, a sékel a dollárral szemben hétfőig 2,7, majd csütörtökig további 0,6 százalékot gyengült, vagyis a háború csak viszonylag kismértékű leértékelődést eredményezett. Ebben viszont közrejátszott, hogy a Bank of Israel gyors és számottevő, 30 milliárd dolláros beavatkozásról döntött, amely megtámasztotta az árfolyamot.

A rubel esetében ennél nagyobb leértékelődés történt, amelyben közrejátszott, hogy a nyugati államok a szankciók keretében zárolták az orosz jegybank tartalékainak egy jelentős részét, így megakadályozták, hogy effektíven beavatkozzon az árfolyam védelme érdekében

– világított rá Regős Gábor, kiemelve, hogy emellett Oroszországban a tőkekivonás is sokkal nagyobb volumenű és gyorsabb ütemű volt. Izrael gazdasága erős és ellenálló, de a jelenlegi háború komoly kihívások elé állítja. A kormánynak és a gazdasági szereplőknek együtt kell működniük annak érdekében, hogy minimalizálják a károkat, és elősegítsék a gyors kilábalást a konfliktus után.

(Borítókép: Ali Jadallah / Anadolu Agency / Getty Images)