Jelentősen csökkenthető a kinézett autó ára, ezekre érdemes figyelni!

Akár 20 százalékkal is csökkenthető a kinézett használt autó ára, amennyiben alaposan feltérképezzük a jármű előéletét. Magánszemélytől történő vásárlás esetén könnyebb, egy kereskedővel azonban nehezebb az alku, ám utóbbinál sem lehetetlen. A kulcs a külső-belső átvizsgálás, hiszen a legjelentéktelenebb probléma is segíthet faragni a végső árból.

A használtautó-vásárlás mindig nagy kockázattal jár, mert sokszor nem egyszerű megállapítani, hogy megfelelően karbantartottak-e egy adott járművet. Ugyanakkor megfelelő előzményadatok ismeretében akár jobb ár is kialkudható. Bár az alkudozás különös művészet, de egy autó árának akár az ötöde is lefaragható így a meghirdetett árhoz képest.

Az Index korábban beszámolt arról, hogy egyes használt autók értéke épp ellenkező utat jár be, mint amit megszokhattunk, vagyis használat közben növeli értékét, és akár haszonnal is eladható – néhány konkrét példával is szolgáltunk.

A gyenge pontok nyomában

Minden modellnek vannak jellemző gyengeségei, amelyeknek érdemes időben utánanézni. Autóvásárlás előtt célszerű online értékeléseket olvasni, hogy képbe kerüljünk a lehetséges problémákkal, gyenge pontokkal. Továbbá célszerű nem mutatni az eladó felé az adott autó iránti lelkesedést, mert az nagyban ronthatja a tárgyalási pozícióit – hívja a figyelmet a carVertical járműtörténeti elemzőcég.

Még a legjobban kinéző használt járműnek is lehetnek hiányosságai.

A rozsdásodást, elektronikai hibákat, kopott gumiabroncsokat, folyadékszivárgásokat, karcolásokat és horpadásokat a profik és a járatlanabb sofőrök is könnyen észrevehetik.

Miután megtörtént a jármű átvizsgálása kívül-belül, célszerű próbaútra vinni a járművet, és tesztelni különböző terepviszonyok között, valamint eltérő sebességeknél. Érdemes ellenőrizni az összes sebességfokozatot, a fékeket, és figyelni kell a motorból és a felfüggesztések felől hallható zajokat.

A legjelentéktelenebbnek tűnő problémát is érdemes átbeszélni az eladóval, mert az is segít kialkudni a végső árat.

Így kerülhetünk előnyös tárgyalási pozícióba

Az eladó mindig többet tud a szóban forgó járműről, mint a vevő. Ez az egyensúlyhiány előnyt jelent a számára a tárgyalás során, hacsak az vevő nem hajlandó mélyebbre ásni az autó múltjában. A jármű előzményeinek online ellenőrzése feltárhatja a futásteljesítménnyel kapcsolatos csalásokat, korábbi sérüléseket, a forgalmi engedélyt érintő változásokat, karbantartásokat és más hasznos információkat.

Ha a vevő feltár valami negatív dolgot a kocsi előéletéből vagy bizonyítékot talál egy balesetre, az megkönnyítheti számára a tárgyalást.

Egy használt autó előéletének ellenőrzése elengedhetetlen lépés, amelynek elmulasztása esetén előfordulhat, hogy a vevő túl sokat fizet egy rossz állapotú autóért.

A carVertical által ellenőrzött járművek 15,2 százalékának futásteljesítményét megbabrálták, és több mint felének (52,3 százalék) szerepelt sérülés az előzményadatai között. Ez jól mutatja, mennyire nagy annak az esélye, hogy egy megvásárolni kívánt autó kilométeróráját visszatekerték, vagy látszatjavításokat végeztek rajta.

Kereskedőkkel nehezebb alkudni

Magánszemélyekkel sokkal könnyebb tárgyalni, mint kereskedőkkel. Mivel a jó hírű autókereskedő cégek minden járművet átvizsgálnak eladás előtt, ezért jól tudják, hogy mennyit ér egy adott modell, és könnyen nemet mondhatnak egy jelentősen alacsonyabb ajánlatra. Ez azonban nem jelenti azt, hogy ne lehetne alkudni velük.

Bár óriási árengedményt nem nagyon lehet elérni a használt autók adásvételénél – főleg, ha reálisan árazták be az adott járművet –, ám ez nem jelenti azt, hogy ne lehetne a kereskedőkkel is alkudni. Az autó állapotától és irányárától függően ugyanis akár 20 százalékkal is csökkenthetők a költségek.

Még ha az eladó enged is az árból, egyes autók esetében ez egyszerűen még így sem éri meg. A vevőknek hosszú távon kell gondolkodniuk, és figyelembe kell venniük a várható fenntartási költségek mellett azt is, hogy az adott jármű mennyit fog érni néhány év múlva. Hiszen senki sem akar egy pénznyelőt vásárolni, amit majd nem tud eladni, amikor arra kerülne a sor.

Öreg magyar autópark

Nemrég írtunk arról, hogy egyre öregebb autók futnak a magyar utakon, ami többnyire annak tudható be, hogy a magyarok többségének anyagi lehetősége kizárólag a régebbi, használt autók megvásárlását teszi lehetővé.

Honfitársaink tehát vékony pénztárcákkal válogatnak Nyugat-Európa használtautó-lerakatából. Ebből kifolyólag nem meglepetés, hogy a magyarországi utakon egyre öregebb autók róják a köröket, amik ráadásul – korukból kiindulva – balesetveszélyesek, továbbá az egészségre is károsak.

