Örülhetnek a pénz szerelmesei: óriási újítás érkezik egy európai brókernél

Normál esetben az amerikai részvényekkel a (náluk) nem ünnepnapnak minősülő hétköznapokon, az ottani tőzsdei nyitvatartás idején, magyar idő szerint 15.30 és 22.00 közt lehet kereskedni. Egyes brókereknél azonban ezt megelőzően is lehet kereskedni a meghosszabbított kereskedési időben (ezt angolul Extended Market Hours-nak, vagy röviden EMH-nak hívjuk).

Az EMH részeként 5 és fél óráig kereskedni, úgynevezett pre-market tradingben (magyar idő szerint 10.00 és 15.30 közt) és ezután is lehet 4 óráig részvényeket adni-venni az after-market tradingben (magyar idő szerint 22.00 és 02.00 közt).

Ez a két funkció volt az, amit itt Európában a lakossági befektetők nem nagyon érhettek el.

Azok a brókerek ugyanis, amelyek lakossági ügyfeleknek is biztosítják ezt a lehetőséget, rendszerint a tengerentúlon vannak bejegyezve, és ezt a szolgáltatást nem tudják biztosítani az európai ügyfeleknek. Mindez abban az értelemben jelent hátrányt az európai lakossági részvényeseknek, hogy jóval korlátozottabb lehetőségeik vannak a kereskedésre, hiszen az amerikai piacon elég gyakran történnek mozgások a normál nyitvatartási idő előtt és után is.

Most a Trading 212 közölte azt, hogy Európában ők lesznek „az első és az egyetlen bróker”, amely „meghosszabbított nyitvatartási kereskedést” biztosít akár még törtrészvényekkel is. A vállalat közlése szerint

összesen 5500, az Egyesült Államokban jegyzett részvényt lehet majd megvásárolni náluk pre-market és after-market tradinggel.

A cég közölte, hogy ezt az új funkciót fokozatosan vezetik be, és várhatóan november 30-ra zárul le a folyamat, akkor lesz elérhető mind az 5500 részvény minden felhasználójuknak. Addig egy külön oldalon lehet nyomon követni, hogy hol áll most a folyamat: eszerint jelenleg a felhasználóik 50 százaléka kereskedhet meghosszabbított időben (ez november 3-ára várhatóan már 100 százalék lesz), de most még csak 100 részvénynél vezették be ezt a funkciót (a vállalat a közösségi médiában egy kérdésre válaszolva azt is pontosította utóbb, hogy ez a gyakorlatban 100 legnagyobb piaci kapitalizációjú céget jelenti).

A vállalat azt is összefoglalta röviden, hogy miért lehet hasznos a meghosszabbított kereskedési idő az ügyfeleiknek, és mit kell tudni erről:

Reagálni lehet azokra a jelentős piaci eseményekre, amelyek általában a normál kereskedési időn kívül történnek (mint például a vállalati eredményjelentések közzététele).

Arra viszont érdemes tekintettel lenni ,hogy kevesebben kereskednek a kereskedési időn kívül, és emiatt a megbízások teljesítése tovább tarthat, vagy még az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem teljesülnek.

Ráadásul az árak gyakran volatilisabbak, gyorsabban változhatnak a meghosszabbított nyitvatartási időben. Rendszerint szélesebb az úgynevezett spread is, vagyis egy részvétel vételi és eladási ára közti különbség.

Magyarországon egyébként a KBC Equitas brókernél elérhető már ehhez hasonló szolgáltatás: ők azonban a fenti kettő közül csak a pre-market tradinget teszik lehetővé honlapjuk szerint (arra nem tértek ki az oldalon, hogy hány részvény vásárolható meg ezen a módon).

A Trading 212 (korábbi nevén: Avus Capital) egyébként egy Cipruson és Bulgáriában bejegyzett brókercég, ezáltal nyújthat szolgáltatások az Európai Unióban. Az Unión belül ennek a két országnak a pénzügyi hatóságai felügyelik őket, és arra is érdemes tekintettel lenni, hogy az ügyfelek pénzének 90%-át biztosítja az úgynevezett Investors Compensation Fund (ICF) is, de csak 20 ezer euróig bezárólag.

Nemrég a Revolut is bevezetett egy komoly újítást a tőzsdei kereskedésre vonatkozóan, méghozzá az Európában jegyzett részvényekre vonatkozóan.